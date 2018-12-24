Лыжники сборной Коми завоевали бронзовые медали «Красногорской лыжни»

24 декабря 2018 12:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В подмосковном Красногорске проходят индивидуальные гонки свободным стилем в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» (II этапа Континентального Кубка).

Накануне, 23 декабря, Ольга Царева заняла третье место среди женщин на дистанции 10 км. «Золото» досталось Татьяне Алешиной из Тюменской области, серебряным призером стала Ольга Хлопотина (Нижегородская область).

В тот же день мужчины бежали дистанцию в 15 км, бронзовую медаль завоевал лыжник сборной Коми Илья Порошкин. Четвертое место занял Илья Семиков. Победителем гонки стал Иван Якимушкин (Тюменская область), «серебро» взял Артем Мальцев из Нижегородской области.