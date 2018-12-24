Определены победители командных первенства и чемпионата РТ по бадминтону - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 12:58Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Определены победители командных первенства и чемпионата РТ по бадминтону

    23 декабря в Казани подвели итоги первенства и чемпионата Республики Татарстан по бадминтону среди команд. Участники первенства – спортсмены 2004 года рождения и младше, участники чемпионата – 2003 года рождения и старше.

    В финальном этапе приняли участие по 18 команд в каждой возрастной группе – победители отборочных этапов, которые были проведены осенью в шести зональных лигах. Всего в соревнованиях Центральной, Заволжской, Северо-Западной, Закамской, Юго-Восточной и Столичной лиг приняли участие более 700 спортсменов.

    По итогам финального турнира победителем Первенства стала команда Алексеевского района. «Серебро» у представителей Приволжского района города Казани. Бронзовые медали завоевали бадминтонисты Сабинского и Нижнекамского районов.

    Золотые медали чемпионата завоевали спортсмены Приволжского района города Казани. «Серебро» у Алексеевского района. На третью ступень пьедестала поднялись команды Ново-Савиновского и Советского районов города Казани.

    Все команды-победители также были награждены комплектом инвентаря для занятий бадминтоном.

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