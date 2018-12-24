Ветераны-конькобежцы встречают Новый год чемпионами! - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 13:02Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

    Ветераны-конькобежцы встречают Новый год чемпионами!

    Иван Касьянов и Сергей Логинов стали чемпионами на Кубке Союза конькобежцев России.

    Всероссийские соревнования «Кубок СКР» проходили 22 и 23 декабря в подмосковном конькобежном центре «Коломна». В них принимали участие спортсмены средних и старших возрастных групп. Всего на лед вышли 60 конькобежцев из Архангельска, Екатеринбурга, Иванова, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Твери, Чебоксар, Челябинска, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Омскую область на этих стартах представляли опытные и титулованные спортсмены Сергей Логинов и Иван Касьянов. И оба они сумели подтвердить свой высочайший класс.

    Иван Касьянов, выступавший в возрастной категории «70-75 лет» стал сильнейшим на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров, а также занял 2-е место на 500-метровке. По сумме всех дисциплин наш спортсмен стал первым. Завоевал «золото» и Сергей Логинов, выступавший в самой «заслуженной» возрастной группе «80 лет и старше». Он также был первым на финише 1000, 1500 и 3000-метровой дистанций, а на 500-ах метрах стал 3-им.

    Новогодние праздники чемпионы встретят в Омске в кругу семьи, но тренировки прерывать они не планируют. В феврале омичи отправятся на «Кубок СКР» по спринтерским дистанциям, а в марте испытают удачу на двух чемпионатах мира! Соревнования по спринту в этом году принимают Нидерланды, а награды в многоборье будут разыгрываться в Норвегии.

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