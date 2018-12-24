В Заинске определились победители «Гонки сильнейших лыжников Татарстана». В 2018 году за победу боролись свыше 220 спортсменов из 24 городов и районов республики.
В программе чемпионата были гонки свободным и классическим стилем. Женщины соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Мужчины – 10 и 15 км.
В первый день соревнований среди женщин и юниорок Лариса Рясина (сборная РТ) выиграла 10-километровую гонку свободным стилем. На дистанции 15 километров среди мужчин и юниоров лучший результат показал Рифат Сафиуллин (сборная РТ).
Среди девушек на 5 км свободным стилем первое место заняла Дарья Зубарева (ДЮСШ им.Ф.Симашева – г.Заинск). А среди юношей на дистанции 10 км как классическим, так и свободным стилем победу одержал Ленар Ибятов (Кукморский район).
Среди женщин на дистанции 5 км классическим стилем победу одержала Ольга Сергеева (ДЮСШ-Бугульма). В мужской гонке на дистанции 10 км классическим стилем не было равных Рифату Сафиуллину (сборная РТ).
В командном первенстве среди городских организаций первое место занял г.Заинск, второе – г. Казань, а на третьем месте – г.Нижнекамск.
Среди сельских спортивных организаций первое место занял Сармановский район, у сабинских спортсменов – второе место, Азнакаевский район занял третье место.