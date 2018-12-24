Татарстанцы стали серебряными призерами первого этапа Евротура по волейболу на снегу - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 13:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Татарстанцы стали серебряными призерами первого этапа Евротура по волейболу на снегу

    В Москве завершился первый этап Евротура-2018/19 по волейболу на снегу.

    В мужском турнире победила одна из многочисленных российских команд (Петр Королев, Максим Худяков, Руслан Быканов, Константин Семенов), у женщин верх взяли американки (Катрин Спилер, Карисса Кук, Александра Уилер, Эмили Хартонг).

    В турнире мужских команд серебряную медаль завоевала команда Россия-6, в составе которой выступали татарстанские волейболисты Николай Поликарпов, Виктор Марков, Адель Каюмов, Виталий Шабалин (тренеры и представители команды Андрей Лебедев и Денис Кашкин).

    В играх принимал участие легендарный американский волейболист Ллой Болл.

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