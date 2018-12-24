На этапах Кубка России по фристайлу в Красноярске определились лидеры в слоуп-стайле

24 декабря 2018 15:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

24 декабря в кластере «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) в рамках этапов Кубка России по фристайлу прошли соревнования по слоуп-стайлу. Победителей и призеров среди мужчин определили по итогам отборочных и финальных заездов, у женщин – только по результатам квалификации. Завершились состязания награждением спортсменов, занявших первые три места. Напомним, что вход на соревнования для зрителей свободный.

Морозная погода внесла коррективы в соревнования фристайлистов в дисциплине «слоуп-стайл» – было решено отменить финальные заезды с участием женщин, в итоге обладательниц медалей объявили уже по результатам квалификации. Первое место заняла красноярская спортсменка Анастасия Сибиченкова, она рассказала, что выступление на родной земле помогло ей победить: «Дома всегда соревноваться лучше – так спокойнее, к тому же здесь семья и больше людей, которые тебя знают и поддерживают. Я рада, что в Красноярске появились новые спортивные объекты, включая кластер «Сопка», это будет способствовать развитию в нашем городе зимних видов спорта».

Серебряным призером в слоуп-стайле стала Дарья Савина (Москва), бронзовым – Яна Шакирова (Республика Башкортостан).

У мужчин сильнейшим в слоуп-стайле оказался Ярослав Кузнецов (Москва). «Я доволен своим результатом, впереди – второй этап Кубка России по фристайлу в Миассе, буду готовиться. В Красноярске я был до нынешней поездки лет пять назад и могу сказать, что город заметно изменился в лучшую сторону к предстоящим Студенческим играм», – поделился своими впечатлениями победитель.

Вторым в мужском слоуп-стайле стал красноярский фристайлист Артем Бирюков, замкнул тройку лидеров Остап Закарян (Краснодарский край).

Расписание и результаты тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу, а также подробная информация о сервисах для зрителей – на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции этапов Кубка России по фристайлу можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».

В целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию многофункционального спортивного комплекса «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) на период этапов Кубка России по фристайлу запрещен. Зрители, которые приедут на своих автомобилях, могут оставить машины на бесплатных перехватывающих парковках: возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа или у здания «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66 а) и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы курсируют от остановки общественного транспорта «Курчатова» (пр. Свободный, 58 г) до МФСК «Сопка» в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрена дополнительная остановка - «СФУ». Во время соревнований интервал движения шаттлов составляет 15 минут, в период пиковых нагрузок он сокращается до 5-7 минут. Помимо этого, до остановки «Спорткомплекс «Сопка»» можно добраться на общественном транспорте: автобусах № 31, 32, 88 и 90.

Болельщики могут пройти на территорию МФСК «Сопка» через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе Биатлонной, 25 б. На КПП осуществляется осмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы (полный перечень ограничений опубликован на сайте Зимней универсиады-2019). Запрещено также приносить продукты питания – в МФСК «Сопка» можно приобрести легкие закуски и напитки.