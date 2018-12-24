Дина Гизатулина – победительница первенства мира в борьбе на поясах

24 декабря 2018 15:12 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

В Астане завершилось первенство Европы по борьбе на поясах среди юниоров. Успешно на соревнованиях выступила южноуральская спортсменка Дина Гизатулина, завоевавшая золото. На три победные схватки ей понадобилось затратить в общей сложности менее минуты!

Спортсменка из Челябинской области представляла сборную команду России в весовой категории до 76 кг, где заменила свою землячку и подругу Екатерину Петрову, которая в октябре получила серьезную травму в соревнованиях по дзюдо. К слову, на апрельском юниорском первенстве России обе наши девушки стали победительницами: Дина в 66 кг, Катя в 76 кг.

Осенью Дина с успехом перешла в более тяжелую категорию, завоевав «золото» взрослых чемпионатов России и мира по борьбе на поясах, поэтому тренерский штаб сборной России без сомнений доверил Гизатулиной выступать не в «своём» весе.

Дина в полной мере оправдала возложенные на неё надежды, затратив на три схватки в общей сложности менее минуты! Поочередно «чистыми» бросками были повергнуты соперницы из Казахстана, Узбекистана и России. Теперь в копилке нашей спортсменки полный комплект мирового «золота» по борьбе на поясах – среди кадетов, юниоров и взрослых!

Напомним, что на Коллегии Министерства по физической культуры и спорту Челябинской области Дину Гизатулину признали в числе лучших спортсменов области по итогам 2018 года. Уходящий год и в самом деле получился для уроженки Кунашакского района плодотворным: участие более чем в двух десятках соревнований по самбо, дзюдо и борьбе на поясах, победы на всероссийском и международном уровне (дзюдо – Спартакиада молодежи России и юниорское первенство России; борьба на поясах – юниорские первенства России и мира, Кубок России, чемпионаты России и мира), окончание школы с «золотой» медалью, поступление в УралГУФК, признание лучшей дзюдоисткой и спортсменкой Спартакиады молодежи России, выполнение нормативов спортивных званий: дзюдо – мастер спорта России; борьба на поясах – мастер спорта международного класса.