В Тетюшах открылась новая блочно-модульная лыжная база - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 15:13Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Тетюшах открылась новая блочно-модульная лыжная база

    24 декабря в Тетюшах открылась блочно-модульная лыжная база, построенная в рамках республиканской программы.

    Поздравили тетюшан с открытием лыжной базы глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов и президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

    Почетные гости вместе мастером спорта по лыжным гонкам Виктором Мамкиным и самым юным спортсменом лыжного спорта города Тетюши Михаилом Колесниковым разрезали алую ленту, дав старт работе нового объекта.

    По завершению торжественной части был дан старт лыжному забегу. Тетюшски лыжники пробежали свободным стилем 1,5 км. Победители соревнований были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.

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