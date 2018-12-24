Ночная лыжная гонка в Богатых Сабах откроет новый сезон серии Timerman - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 17:03Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    Ночная лыжная гонка в Богатых Сабах откроет новый сезон серии Timerman

    26 января в пгт. Богатые Сабы Сабинского района пройдет первое соревнование нового сезона серии спортивных мероприятий Timerman – ночная лыжная гонка. За возможность подняться на высшую ступень пьедестала почета участники смогут побороться на дистанциях 2 км, 5 км и 15 км.

    Традиционно лыжную трассу откроют юные спортсмены, участники детского заезда Timerkids. Они преодолеют дистанцию в 300 метров и на финише получат заветную медаль детской серии. Затем с интервалом в 30 минут на старт выйдут участники заездов на 2 км и 5 км, а в 17.30 стартуют участники лыжной гонки на дистанции 15 километров.

    Годом ранее Ночной лыжный забег стал первым мероприятием тогда еще нового бренда Timerman и, несмотря на январский мороз, запомнился участникам идеально подготовленной трассой, массовостью и атмосферой спортивного зимнего праздника. В гонке 2018 года принимал участие заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов.

    Гонка 2019 года обещает не меньше сюрпризов для зимнего праздника: организационный комитет уже начал подготовку к мероприятию. А для участников это станет отличной возможностью «разогреться» перед новым спортивным сезоном.

    Расписание

    26 января, суббота

    10:00 – 16:30 – Время работы ЭКСПО, выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
    10:00 – 14:00 – Время регистрации новых участников.
    15:00 – Начало работы раздевалок и камер хранения.
    15:15 – Открытие транзитной зоны для участников детской гонки.
    15:30 – Старт детской гонки.
    15:50 – Открытие транзитной зоны для участников на 2 км.
    16:00 – Старт гонки на 2 км.
    16:15 – Закрытие финиша гонки на 2 км.
    16:20 – Открытие транзитной зоны для участников на 5 км.
    16:30 – Старт гонки на 5 км.
    17:00 – Закрытие финиша на 5 км.
    17:20 – Открытие транзитной зоны для участников на 15 км.
    17:15 – 17:20 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 5 км.
    17:30 – Старт гонки на 15 км.
    18:30 – 18:45 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и возрастных категориях на дистанции 15 км.
    19:30 – Закрытие финиша.

    Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий Timerman.

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