В Поволжской академии спорта подвели итоги уходящего года

24 декабря 2018 17:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

На ежегодной торжественной церемонии были объявлены имена спортсмена и спортсменки года по версии вуза, наградили лидеров рейтинга профессорско-преподавательского состава академии, победителей ежегодной студенческой премии «Учись побеждать!» и корпоративной премии «Сотрудник года».

Обращаясь со сцены ко всем присутствующим, ректор Поволжской академии Юсуп Якубов сообщил о том, что в 2018 году академия вошла в рейтинг российских вузов 5х100 и стала первой среди физкультурных вузов России. «Мы начали год с аккредитации всех наших образовательных программ на ближайшие 6 лет, - сообщил он, - Увеличили число направлений подготовки и представительство регионов страны среди студентов. Приняли более 1000 студентов-первокурсников. Открыли диссертационный совет, провели первые защиты… Но мы продолжаем учиться преподавать, тренировать, проводить мероприятия. Осваиваем новые технологии, строим партнерские отношения. Казань – спортивная столица России, а наш вуз - ее спортивное сердце! Только в этом году на объектах вуза побывало 1,5 млн. человек. Все учебно-спортивные комплексы вуза одновременно являются городскими аренами, принимают мероприятия и турниры разного уровня. Бесперебойную работу объектов обеспечивают их сотрудники, которые тоже получили порцию внимания зала на итоговом мероприятии. Их и всех присутствующих с наступающим праздником поздравил первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

«Мы сами уже привыкли, что у нас такая солидная, мощная и современная академия спорта, - заявил со сцены Халил Шайхутдинов. – Но когда к нам приезжают гости, они напоминают нам, что так бывает не везде. Нам повезло, что мы живем в Татарстане. Не случайно, в академию едут поступать спортсмены со всей страны, в том числе, из Питера и Москвы. Такие как, олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Ромашина. Да и татарстанские звезды спорта – призер зимних Олимпийских игр 2018 года, лыжник Андрей Ларьков дает повод академии гордиться своими выпускниками. Сегодня сложно представить спортивную отрасль республики без Поволжской академии. Вы занимаете достойное место в системе подготовки спортсменов Татарстана, имеете талантливых студентов, получающих фундаментальное образование. Президент Татарстана, находясь здесь несколько дней назад, сказал, что поддерживал, поддерживает и будет поддерживать спорт. Так что мы рядом с вами, ждем десант «академиков» на зимнюю Универсиаду в Красноярске. Новых побед вам и ярких имен в 2019 году!»

Подводя итоги спортивного года в Поволжской академии, Халил Шайхутдинов торжественно вручил дипломы и ценные подарки тренерам года – Азату Ахатову (индивидуальные виды спорта, борьба) и Олесе Матвиенко (игровые виды спорта, баскетбол), а также управляющему учебно-лабораторным корпусом Альберту Камалетдинову, чей объект победил в сложной конкурентной борьбе среди спортивных объектов вуза – фаворитов открытого голосования - центром гимнастики, центром гребли и бассейном «Буревестник». Всероссийские студенческие игры боевых искусств (этап Поволжье), получившие грант Росмолодежи были признаны «Событием года». «Спортивной командой года» стала мужская волейбольная команда «Академия-Казань», приславшая свои видеопоздравления с выездного тура чемпионата России, как и студентка-волейболистка Ирина Воронкова, ставшая в этом году «Спортсменкой года». Чемпион мира по борьбе на поясах Ильнар Закиров вместе с титулом «Спортсмен года-2018» по версии вуза получил из рук первого заместителя министра заветный пиджак с фирменной символикой вуза.