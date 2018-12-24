В Мензелинске прошли соревнования по боксу на призы главы района - Советский спорт
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    • 24 декабря 2018 18:17Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

    В Мензелинске прошли соревнования по боксу на призы главы района

    С 20 по 22 декабря в Мензелинске прошел открытый Республиканский Турнир по боксу на призы главы Мензелинского муниципального района.

    В соревнованиях приняли участие более 150 боксеров из городов республики Альметьевска, Набережных Челнов, Джалиля, Камских Полян, Лениногорска, Мензелинска, Бугульмы и других районов. Также была представлена сильная команда из г. Туймазы Республики Башкортостан.

    1-е место:

    Александра Сергеева, 38 кг (весовая категория)
    Константин Кабанов, 36 кг
    Ринал Марданов, 50 кг

    2-е место:

    Ярослав Макаров, 24 кг
    Никита Такарлыков, 30 кг
    Вероника Берестова, 50 кг
    Кирилл Шокуров, 65 кг

    3-е место:

    Ильдар Валеев, 36 кг
    Рушан Габбасов, 34 кг
    Кирилл Киселев, 24 кг

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