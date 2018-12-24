В Мензелинске прошли соревнования по боксу на призы главы района

С 20 по 22 декабря в Мензелинске прошел открытый Республиканский Турнир по боксу на призы главы Мензелинского муниципального района.
В соревнованиях приняли участие более 150 боксеров из городов республики Альметьевска, Набережных Челнов, Джалиля, Камских Полян, Лениногорска, Мензелинска, Бугульмы и других районов. Также была представлена сильная команда из г. Туймазы Республики Башкортостан.
1-е место:
Александра Сергеева, 38 кг (весовая категория)
Константин Кабанов, 36 кг
Ринал Марданов, 50 кг
2-е место:
Ярослав Макаров, 24 кг
Никита Такарлыков, 30 кг
Вероника Берестова, 50 кг
Кирилл Шокуров, 65 кг
3-е место:
Ильдар Валеев, 36 кг
Рушан Габбасов, 34 кг
Кирилл Киселев, 24 кг