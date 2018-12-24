В Мензелинске прошли соревнования по боксу на призы главы района

24 декабря 2018 18:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 20 по 22 декабря в Мензелинске прошел открытый Республиканский Турнир по боксу на призы главы Мензелинского муниципального района.

В соревнованиях приняли участие более 150 боксеров из городов республики Альметьевска, Набережных Челнов, Джалиля, Камских Полян, Лениногорска, Мензелинска, Бугульмы и других районов. Также была представлена сильная команда из г. Туймазы Республики Башкортостан.

1-е место:

Александра Сергеева, 38 кг (весовая категория)

Константин Кабанов, 36 кг

Ринал Марданов, 50 кг

2-е место:

Ярослав Макаров, 24 кг

Никита Такарлыков, 30 кг

Вероника Берестова, 50 кг

Кирилл Шокуров, 65 кг

3-е место:

Ильдар Валеев, 36 кг

Рушан Габбасов, 34 кг

Кирилл Киселев, 24 кг