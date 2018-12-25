Омские команды сыграют в финальной части первенства России по волейболу

25 декабря 2018 10:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Это стало известно по итогам первенства Сибири среди девушек.

В Омской области завершилось первенство Сибирского федерального округа по волейболу среди девушек в возрасте до 17 лет. Турнир проходил сразу в двух спортивных комплексах, собрав 8 команд из Омска (три), Барнаула (две), Новосибирска (две) и Красноярска. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера СССР, судьи международной категории, участника Великой Отечественной войны, награжденного Орденом Красной звезды, Олега Чехова.

Сибирские коллективы были разбиты на две подгруппы, в которых матчи проходили в один круг. Лучше остальных эту стадию прошли Центр игровых видов спорта Новосибирска, сборная Красноярска и омские «Омички» и «Юность», разыгравшие с 1-го по 4-е места. Наибольшего успеха добились новосибирцы и красноярцы, именно они вступили в борьбу за победу. В решающей встрече ЦИВС оказались сильнее со счетом 3:1. Красноярские волейболистки стали вторыми. За 3-е место спорили омички.

Между тем, в финальную часть первенства России по волейболу прошли все четыре коллектива. Решающая стадия запланирована на февраль 2019 года.

– Место проведения главного турнира пока не определено, – пояснил главный судья первенства Сибири, руководитель областной федерации волейбола Игорь Бобер. – Но у нас есть желание организовать соревнования в Омске. Если удастся договориться со всеми федеральными и региональными структурами, мы проведет турнир на высоком уровне.