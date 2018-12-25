Турнир на Кубок губернатора выявил лучшие танцевальные пары Сахалина

25 декабря 2018 10:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Соревнования «Танцевальный калейдоскоп» на Кубок губернатора Сахалинской области прошли в Южно-Сахалинске.

На танцполе конгресс-холла «Столица» выступили сильнейшие танцевальные пары острова. Мастерство и грациозность продемонстрировали около 400 участников из 15 спортивных коллективов области. Пары соревновались в европейской и латиноамериканской программах. В рамках танцевального турнира проводились первенство региона и первенство федерации танцевального спорта Сахалинской области (ФТССО). Лучших из лучших выявляли как среди взрослых, так и юных танцоров. На кону была путёвка в сборную команду Сахалинской области.

Оценивали конкурсантов не только островные специалисты, но и судьи из Хабаровска, Тюмени, Нижнего Новгорода и Москвы.

Так, в рамках первенства ФТССО в категории «Хобби» Европейской программы D класса победителем стала южносахалинская пара Александр Фролов и Алена Бова из клуба «Талио». В латиноамериканской программе этой же категории лучшими стали Александр Егоров и Ирина Догадина (клуб «Сеньоры», Южно-Сахалинск). В группе «Дети-1» открытого класса европейской и латиноамериканской программы равных не было Кириллу Меньшикову и Альбина Хван (Фуэгос, Южно-Сахалинск). В категории «Дети-2» обоих танцевальных программ всех обойти удалось Даниилу Батуеву и Софие Шагдуровой (Талио).

Лидерами категории «Дети 2+1» класса E стали участники клуба «Фуэгос» Мирон Соболев и София Монахова. Медаль высшей пробы в группе «Юниоры 2+1» европейской программы класса D завоевали Андрей Данилов и Дарья Кузнецова из «Данс-Класса» областного центра. В латиноамериканском танце среди юниоров лучшие результаты показала пара – Юрий Соболев и Регина Журбина из южносахалинского клуба ProfiDance. В двоеборье класса Е золото взяли юниоры из Талио Павел Кимов и Мария-Мишель Хам. На Балу дебютантов сильнейшей стала пара из корсаковского клуба «Колорит» - Константин Тен и Полина Писцова.

В рамках первенства Сахалинской области места первые места распределились следующим образом:

- «Юниоры-1», Двоеборье - Богдан Ким и Ким Юн И (Талио);

- «Сеньоры-1», Европейская программа - Сергей Наконечный и Людмила Харечкина (Сеньоры);

- «Сеньоры-1», Латиноамериканская программа - Вячеслав Касаткин и Ирина Подойницына (Стиль, Холмск);

- «Дети-1» - Мирон Соболев и София Монахова (Фуэгос);

- «Дети-2» - Алексей Редванов и Алиса Палий (Ониона, Южно-Сахалинск);

- «Юниоры-1», Европейская и латиноамериканская программы - Богдан Ким и Ким Юн И (Талио);

- «Юниоры-2», Европейская и латиноамериканская программы - Давид Предко и София Орловская (Данс-Класс);

- «Взрослые + Молодежь», Европейская и латиноамериканская программы - Яков Предко и Полина Астахова (Данс-Класс);

- «Юниоры-2», Двоеборье - Давид Предко и София Орловская (Данс-Класс);

- «Взрослые + Молодежь», Двоеборье - Яков Предко и Полина Астахова (Данс-Класс).

Соревнования «Танцевальный калейдоскоп» проводятся с 1995 года. Турнир считается одним из старейших на Дальнем Востоке и в Сахалинской области. Именно на нем прошли первые официальные чемпионаты и первенства островного региона.