Около ста боксёров посвятили свои бои памяти подвига Героя России Дмитрия Кожемякина

25 декабря 2018 10:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Открытый чемпионат и первенство Ульяновской области по боксу среди юношей 2003-2004г.р. и молодёжи 1997-2000 г.р. памяти подвига 6 роты ВДВ и Героя России Дмитрия Кожемякина проходило в Ульяновске с 21 по 23 декабря. Это были первые соревнования, которые прошли в стенах обновленного здания региональной школы бокса имени Липатова.

Торжественная церемония открытия прошла традиционно началась с парада судей и участников. На первенство прибыло большое число почётных гостей: члены Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств», президент региональной Федерации бокса Игорь Орлов, участники боевых действий в Афганистане, ветераны Вооружённых сил, множество почетных тренеров, заслуженных мастеров по спорту и ветеранов труда.

В торжественной части соревнований представитель «Российской Ассоциации Героев», который зачитал официальное обращение президента Ассоциации Владимира Шаманова: «Главная цель турнира – воспитание подрастающего поколения в лучших традициях нашей Родины, укрепление физического и нравственного здоровья, укрепление дружбы. Желаю, чтобы эти соревнования прошли в честной спортивной борьбе, а вы, участники, проявили свои лучшие качества: мужество, благородство, настойчивость».

Минутой молчания собравшиеся почтили память 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии и нашего земляка Дмитрия Кожемякина. После этого организаторы подняли флаг России и официально открыли соревнования.

Бурные зрительские овации вызвали показательные выступления десантников 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск.

В рамках соревнования прошло ещё одно важное спортивное событие: состоялось расширенное заседание исполкома Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств». В состав организации вошли представители областных федераций: дзюдо, спортивной борьбы, тхэквондо, тяжелой атлетики, бокса и каратэ.

На заседании обсудили вопросы развития организации, программные мероприятия, совместный календарный план на 2019 год. Были озвучены проблемы материально-технической базы и намечены пути решения сроки и ответственные лица. Участникам собрания была представлена на обсуждение эмблема Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств» и озвучены идеи по медийной составляющей работы Конфедерации, которая направлена на привлечение жителей региона к занятиям спортом.

По окончании собрания участники поздравили с днём рождения одного из корифеев ульяновского бокса Валерия Трифонова.

По информации Федерации бокса Ульяновкой области, победителями соревнований стали следующие спортсмены:

Юноши (2003-2004 г.р.)

Амир Зайнутдинов (40 кг) – ССШОР, Димитровград

Рустам Сарчин (46 кг) – Рингстар, Ульяновск

Агаш Асадов (48 кг) – Али, Димитровград

Зафар Разыхов (50 кг) – ССШОР, Димитровград

Антон Дворкин (52 кг) – Локомотив, Ульяновск

Фанис Замалтдинов (54 кг) – Рингстар, Ульяновск

Владислав Андреев (57 кг) – Городская Федерация бокса, Ульяновск

Никита Сушилов (60 кг) – ССШОР, Димитровград

Данил Сушилов (63 кг) – ССШОР, Димитровград

Алексей Шиманарев (66 кг) – Локомотив, Ульяновск

Иван Каменсков (75 кг) – Яр, Ульяновск

Кирилл Иванов (80 кг) – Али, Димитровград

Андрей Бронский (св. 80 кг) – СШОР, Ульяновск

Молодежь (19 – 20 лет):

Джамшед Гафуров (63 кг) – СШОР, Ульяновск

Наиль Ишкиняев (69 кг) – Миксер, Ульяновск

Никита Шуваткин (81 кг) – СШОР, Ульяновск

Сергей Цаконян ( св. 91 кг) – СШОР, Ульяновск

Девочки (2003-2004 г.р.):

Анастасия Панечкина (33 кг) – Гулливер, Ульяновск

Кристина Моисеева ( 44 кг) – Икар, Ульяновск

Диана Тихонова (54 кг) – Темп, Ульяновск

Лиза Чепетова (57 кг) – Рингстар, Ульяновск

Кристина Галныкина (60 кг, категория А) – Гулливер, Ульяновск

Диана Хусаинова (60 кг, категория Б) – Темп, Ульяновск

Лиза Абрамова (63 кг) – Рингстар, Ульяновск

Женщины (19-40 лет):

Влада Кокрякова (48 кг) – Гулливер, Ульяновск.