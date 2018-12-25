Около ста боксёров посвятили свои бои памяти подвига Героя России Дмитрия Кожемякина

Открытый чемпионат и первенство Ульяновской области по боксу среди юношей 2003-2004г.р. и молодёжи 1997-2000 г.р. памяти подвига 6 роты ВДВ и Героя России Дмитрия Кожемякина проходило в Ульяновске с 21 по 23 декабря. Это были первые соревнования, которые прошли в стенах обновленного здания региональной школы бокса имени Липатова.
Торжественная церемония открытия прошла традиционно началась с парада судей и участников. На первенство прибыло большое число почётных гостей: члены Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств», президент региональной Федерации бокса Игорь Орлов, участники боевых действий в Афганистане, ветераны Вооружённых сил, множество почетных тренеров, заслуженных мастеров по спорту и ветеранов труда.
В торжественной части соревнований представитель «Российской Ассоциации Героев», который зачитал официальное обращение президента Ассоциации Владимира Шаманова: «Главная цель турнира – воспитание подрастающего поколения в лучших традициях нашей Родины, укрепление физического и нравственного здоровья, укрепление дружбы. Желаю, чтобы эти соревнования прошли в честной спортивной борьбе, а вы, участники, проявили свои лучшие качества: мужество, благородство, настойчивость».
Минутой молчания собравшиеся почтили память 6 роты 104-го гвардейского парашютно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии и нашего земляка Дмитрия Кожемякина. После этого организаторы подняли флаг России и официально открыли соревнования.
Бурные зрительские овации вызвали показательные выступления десантников 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск.
В рамках соревнования прошло ещё одно важное спортивное событие: состоялось расширенное заседание исполкома Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств». В состав организации вошли представители областных федераций: дзюдо, спортивной борьбы, тхэквондо, тяжелой атлетики, бокса и каратэ.
На заседании обсудили вопросы развития организации, программные мероприятия, совместный календарный план на 2019 год. Были озвучены проблемы материально-технической базы и намечены пути решения сроки и ответственные лица. Участникам собрания была представлена на обсуждение эмблема Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств» и озвучены идеи по медийной составляющей работы Конфедерации, которая направлена на привлечение жителей региона к занятиям спортом.
По окончании собрания участники поздравили с днём рождения одного из корифеев ульяновского бокса Валерия Трифонова.
По информации Федерации бокса Ульяновкой области, победителями соревнований стали следующие спортсмены:
Юноши (2003-2004 г.р.)
Амир Зайнутдинов (40 кг) – ССШОР, Димитровград
Рустам Сарчин (46 кг) – Рингстар, Ульяновск
Агаш Асадов (48 кг) – Али, Димитровград
Зафар Разыхов (50 кг) – ССШОР, Димитровград
Антон Дворкин (52 кг) – Локомотив, Ульяновск
Фанис Замалтдинов (54 кг) – Рингстар, Ульяновск
Владислав Андреев (57 кг) – Городская Федерация бокса, Ульяновск
Никита Сушилов (60 кг) – ССШОР, Димитровград
Данил Сушилов (63 кг) – ССШОР, Димитровград
Алексей Шиманарев (66 кг) – Локомотив, Ульяновск
Иван Каменсков (75 кг) – Яр, Ульяновск
Кирилл Иванов (80 кг) – Али, Димитровград
Андрей Бронский (св. 80 кг) – СШОР, Ульяновск
Молодежь (19 – 20 лет):
Джамшед Гафуров (63 кг) – СШОР, Ульяновск
Наиль Ишкиняев (69 кг) – Миксер, Ульяновск
Никита Шуваткин (81 кг) – СШОР, Ульяновск
Сергей Цаконян ( св. 91 кг) – СШОР, Ульяновск
Девочки (2003-2004 г.р.):
Анастасия Панечкина (33 кг) – Гулливер, Ульяновск
Кристина Моисеева ( 44 кг) – Икар, Ульяновск
Диана Тихонова (54 кг) – Темп, Ульяновск
Лиза Чепетова (57 кг) – Рингстар, Ульяновск
Кристина Галныкина (60 кг, категория А) – Гулливер, Ульяновск
Диана Хусаинова (60 кг, категория Б) – Темп, Ульяновск
Лиза Абрамова (63 кг) – Рингстар, Ульяновск
Женщины (19-40 лет):
Влада Кокрякова (48 кг) – Гулливер, Ульяновск.