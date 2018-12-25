В Чистополе прошел турнир по боксу памяти Шамиля Гильфанова

25 декабря 2018 10:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

21-22 декабря МБУДО ДЮСШ «Татнефть Олимп» совместно Чистопольской технической школой ДОСААФ РТ провели XVIII традиционный Всероссийский турнир по боксу, памяти мастера спорта СССР Шамиля Гильфанова.

На параде открытия почетными гостями были руководитель Исполкома Чистопольского муниципального района Эдуард Хасанов, директор МБУ ДО ДЮСШ «Татнефть Олимп» Рустем Хаматов, начальник ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ Асхат Давлетшин и др. Гости, участники турнира и болельщики минутой молчания почтили память мастера спорта СССР по боксу Шамиля Гимрановича Гильфанова.

В соревнованиях приняли участие юные боксеры из различных городов Татарстана, а также из Самарской и Нижегородской областей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии.

По окончанию соревнований победители и призеры были награждены грамотами и медалями.