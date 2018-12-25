32 840 человек приняли участие в соревнованиях первого сезона серии TIMERMAN

25 декабря 2018 10:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Серия спортивных мероприятий TIMERMAN – новый бренд татарстанского спортивного календаря, успешно дебютировавший в 2018 году. TIMERMAN провели по всей республике 17 соревнований по пяти индивидуальным видам спорта: это бег, триатлон, лыжные гонки, заплывы и первые в республике шоссейные велогонки.

Проект реализуется при поддержке Президента Республики Татарстан и по официальным данным собрал за 2018 год 32 840 человек. На соревнования активно приезжают участники из других стран: так, например, в Казанском марафоне 2018 приняли участие 10600 человек, представители 28 стран мира.

2018 год был богат на новые виды соревнований: летом команда TIMERMAN провела первый в Татарстане заплыв на открытой воде Sviyaga Swim. В компании министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова на старт вышли более 200 человек от 18 до 75 лет из 12 регионов России. Они проплыли 1,5 и 3,5 км вокруг уникального острова-града «Свияжск», на котором располагаются два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в Татарстане прошла первая всероссийская шоссейная велогонка Tour de Tatarstan. Символично старт был дан в городе Альметьевске — велосипедной столице России. Участники преодолели 5 км, 50 км и 100 км по главным улицам и достопримечательностям города, а также живописным местам района.

Подготовка к сезону 2019 года идет полным ходом: бренд презентовал новый календарь мероприятий, в котором насчитывается 19 стартов. Самый долгожданный из них: «TIMERMAN Full Triathlon», первая в Татарстане «железная» дистанция. Старт захватит 4 субъекта республики, среди которых остров-град Свияжск, Иннополис, Зеленодольск и Казань. Также в планах две шоссейные велогонки, два заплыва (Sviyaga Swim и новый старт - Kama Swim) и, конечно, 7 забегов, на каждом из которых участники получат эксклюзивную медаль - частичку единого бегового пазла.

Регистрация на все виды соревнований (в том числе и детские старты TIMERKIDS) уже открыта. Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий TIMERMAN timerman.org.