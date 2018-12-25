Марта Мартьянова завоевала «бронзу» Кубка России по фехтованию

Татарстанская спортсменка Марта Мартьянова завоевала бронзовую медаль Кубка России по фехтованию, который с 21 по 28 декабря проходит в Сочи. За победу в личном первенстве среди рапиристок боролась 81 участница.
В полуфинале турнира Марта в упорном поединке уступила будущей победительнице соревнований Анастасии Ивановой из Башкортостана – 8:7. Серебряная награда досталась Инне Дериглазовой из Курской области.
Итоговый протокол
1. Анастасия Иванова
2. Инна Дериглазова
3. Марта Мартьянова
3. Аделина Загидуллина
5. Светлана Трипапина.