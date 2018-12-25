Марта Мартьянова завоевала «бронзу» Кубка России по фехтованию - Советский спорт
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25 декабря 2018 11:12Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Марта Мартьянова завоевала «бронзу» Кубка России по фехтованию

Татарстанская спортсменка Марта Мартьянова завоевала бронзовую медаль Кубка России по фехтованию, который с 21 по 28 декабря проходит в Сочи. За победу в личном первенстве среди рапиристок боролась 81 участница.

В полуфинале турнира Марта в упорном поединке уступила будущей победительнице соревнований Анастасии Ивановой из Башкортостана – 8:7. Серебряная награда досталась Инне Дериглазовой из Курской области.

Итоговый протокол

1. Анастасия Иванова

2. Инна Дериглазова

3. Марта Мартьянова

3. Аделина Загидуллина

5. Светлана Трипапина.

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