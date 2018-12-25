Южноуральские тхэквондисты завоевали 7 медалей чемпионата России

25 декабря 2018 12:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Рязанская область

В Рязани завершился главный российский старт 2019 года по тхэквондо – чемпионат страны. Соревнования объединили 500 спортсменов и представителей 47 округов Российской Федерации. На корты вышли и спортсмены Челябинской областной федерации тхэквондо.

По итогам 4 дней чемпионата страны сборная команда Челябинской области завоевала 7 наград – 3 серебряные и 4 бронзовые, финишировала на третьем месте в общекомандном зачете. Впереди Ростовская область и Москва.

Вице-чемпионами страны стали три южноуральских тхэквондиста. Это Ольга Смолина (до 53 кг) и Анастасия Бакланова (до 67 кг) – в женском тхэквондо, а также Валерий Шиманов (до 58 кг) – в турнире среди мужчин. Все спортсмены успешно преодолели предварительные и полуфинальные поединки, уступив только в финалах.

Обладательницами наград с бронзовым отливом стали девушки. Сразу 4 спортсменки Челябинской области поднялись на третью ступень пьедестала почета. Это Юлия Бакрушева (до 57 кг), Кристина Прокудина (до 62 кг), Маргарита Близнякова (до 62 кг) и Валерия Мокеева (до 67 кг).

Отдельно хочется отметить, что по итогам работы на чемпионате России челябинский судья Алексей Сентюрев, судья Всероссийской и международно категорий, вошел в число лучших судей чемпионата!

Это был последний официальный старт для спортсменов Челябинской области по олимпийскому тхэквондо в этом году.