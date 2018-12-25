На итоговом заседании коллегии министерства спорта края обсудили итоги года и планы работы на 2019 год

25 декабря 2018 13:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня, 25 декабря, в конгресс-холле СФУ состоялось общее итоговое заседание коллегии и общественного совета при министерстве спорта Красноярского края в 2018 году. В ходе встречи были подведены итоги развития спортивной отрасли в уходящем году, обозначены ключевые задачи на 2019 год, рассмотрен ход подготовки региона к Всемирной зимней универсиаде, подведены итоги краевых смотров-конкурсов на звание «Лучший спортсмен, тренер, ветеран, меценат, судья 2018 года».

В мероприятии приняли участие министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, руководитель Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска Валерий Черноусов, генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск 2019» Максим Уразов.

Глава ведомства поблагодарил коллег за плодотворную работу в уходящем году, результатом которой стало признание края в качестве лауреата Национальной спортивной премии в номинации «Лучший субъект РФ, за вклад в развитие спорта» и обозначил приоритетные направления деятельности в 2019 году. «В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» мы ставим перед собой задачу обеспечить доступность физкультурно-спортивных услуг для всех категорий и групп населения, повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта, развить инфраструктуру для футбола и хоккея, продолжить формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва для сборных команд страны, продолжить совершенствование кадровой политики. Задачи амбициозные, и важно их понимание и выполнение здесь, на местах – в конкретном клубе по месту жительства, муниципальных и краевых учреждениях. Объединив усилия, действуя, как сплоченная команда, нам по силам решить самые сложные и смелые задачи».

Первый заместитель министра спорта края Светлана Ходюш рассказала о достижениях отрасли в трех основных направлениях деятельности министерства: подготовке спортивного резерва, развитии массового спорта и спорта высших достижений, а также о мерах поддержки территорий края из краевого и федерального бюджета, развитии спортивной инфраструктуры в регионе. «Согласно региональному проекту «Спорт – норма жизни» в 2019 году мы планируем увеличить долю систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей региона до 42 %, увеличить долю населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО до 53 %, увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями до 52 %, увеличить долю занимающихся по программам спортивной подготовки до 43 %, обеспечить открытие отделений в краевых и муниципальных спортивных школах Красноярского края по шорт-треку и хоккею, а также открытие краевой спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону, увеличить численность спортсменов в спортивных школах на 2000 человек, обеспечить софинансирование расходов на реализацию требований федеральных стандартов спортивной подготовки. Красноярский край находится в предстартовом состоянии проведения международного спортивного события. Но и после проведения Универсиады мы не снижаем оборотов, ведь программа Наследия становится ключевым вызовом, определяющим социально-экономическое развитие края на долгосрочную перспективу», – отметила Светлана Ходюш в ходе своего выступления.

Ключевым спортивным событием в крае в 2019 году станет Всемирная зимняя универсиада. Генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск 2019» Максим Уразов в своем докладе рассказал членам коллегии и общественного совета о подготовке к этому событию, реализации международного и российского этапов масштабного проекта – Эстафеты огня Студенческих игр и проведении тестовых мероприятий Зимней универсиады в Красноярске.

Добавим, что по традиции до заседания состоялась церемония награждения почетными грамотами и благодарственными письмами министерства спорта края представителей отрасли, внесших вклад в развитие спорта и физической культуры в регионе. Благодарственные письма Губернатора Красноярского края за вклад в развитие спортивной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске были награждены коллективы «Центра спортивной подготовки», компании «Монолитстрой», «Управления капитального строительства». Также были вручены золотые знаки отличия ГТО и удостоверения мастеров спорта международного класса и заслуженного тренера России. Награды вручали министр спорта края Сергей Алексеев и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, председатель общественного совета при министерстве спорта края Ольга Медведцева.

Первый заместитель председателя Красноярской региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Роман Черняев вручил почетную медаль «За заслуги в развитии динамовского движения в Красноярском крае» и почетные знаки «За содействие красноярской организации «Динамо».