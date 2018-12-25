В Азнакаевском районе открылся конно-спортивный манеж

25 декабря 2018 14:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

22 декабря в поселке Актюбинск Азнакаевского района состоялось торжественное открытие конно-спортивного манежа на территории функционирующей школы конного спорта. Современная конструкция манежа построена по программе развития конного спорта на юго-востоке Республики Татарстан в 2016-2020 гг. при поддержке компании ПАО «Татнефть»

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухаммадиев, глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин и другие.

«На основе подаренной нефтяниками программы все конно-спортивные школы будут реконструированы и отремонтированы. В следующем году постройка подобных манежей запланирована в Нурлате и Елабуге»- сказал в своем выступлении Рустем Мухаммадиев.

Актюбинская конно-спортивная школа основана в 1996 году. Здесь культивируются такие олимпийские виды конного спорта, как конкур и выездка. На сегодняшний день конно-спортивная школа содержит 46 породистых лошадей. Новый манеж возведен из деревянной конструкции, а площадка застелена специальным песком.

В 2017 году здесь начали проводить иппотерапию – реабилитацию с помощью лечебной верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас здесь проводятся занятия для более чем сорока детей. С ними занимаются два медицинских работника. Занятия для всех детей проводятся бесплатно.