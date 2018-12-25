Команда Республики Коми прошла в полуфинал первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р. - Советский спорт
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25 декабря 2018 16:19Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Команда Республики Коми прошла в полуфинал первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р.

В Череповце завершился межрегиональный (зональный) этап первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р. Республику Коми на соревнованиях представляли воспитанницы «Спортивной школы олимпийского резерва №1» под руководством тренера Татьяны Круцкевич.

В турнире участвовали 15 команд Северо-Западного федерального округа, поделенные на три группы. Наши спортсмены попали в самую сильную группу, где им противостояли Череповец-1, Ростов Великий, Карелия-1 и Ленобласть-1.

В первой игре воспитанницы СШОР №1 уступили хозяйкам турнира. Это поражение сразу откинуло их в борьбу лишь за 4-6 места. Однако во всех последующих встречах сыктывкарские спортсменки одержали победы, заняв четвертое место и пробившись в полуфинал первенства России, который состоится в марте.

Также Ефимия Аввакумова была признала лучшим защитником турнира.

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