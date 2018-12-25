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25 декабря 2018 16:21Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани прошла отчетная конференция Федерации коневодства и конного спорта РТ

25 декабря на площадке Казанского ипподрома прошла отчетная конференция Федерации коневодства и конного спорта Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель Федерации коневодства и конного спорта РТ Василь Шайхразиев, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, директор ООО «Казанский ипподром» Сергей Василенко и другие.

В ходе конференции участники обсудили итоги деятельности Федерации за 2018 год, а также наметили задачи, которые предстоит решить в 2019-ом.

«Разное время было – взлеты и падения. На сегодня можно сказать, что четко сформирована команда конников нашей республики, работающая как одно целое. Безусловно, есть еще много вопросов, требующих решения, но в то же время есть свои победы, которыми мы можем гордиться, строить свои стандарты деятельности и идти вперед», - отметил Василь Шайхразиев.

Отчетная конференция завершилась вручением благодарственных писем членам Федерации и приглашенным гостям за проделанную работу в части поддержки и развития конного спорта в Республике Татарстан, а также удостоверений Мастеров спорта татарстанским спортсменам.

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