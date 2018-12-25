Рафаэль Камалов номинирован на премию CISM «Спортсмен года 2018» - Советский спорт
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25 декабря 2018 17:19Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Рафаэль Камалов номинирован на премию CISM «Спортсмен года 2018»

Татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов номинирован на премию CISM (Международный военный спортивный совет) «Спортсмен года 2018». Награда вручается спортсменам-участникам соревнований CISM с целью выявления и признания наиболее значительных спортивных результатов, связанных с продвижением ценностей организации – честная игра, дисциплина, уважение к правилам и др.

Напомним, в декабре 2018 года Рафаэль стал чемпионом мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих, который прошел в Рио-де-Жанейро. Татарстанскому спортсмену не было равных в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке челнинец оказался сильнее действующего чемпиона мира и завоевал «золото» соревнований.

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