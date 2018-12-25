Рафаэль Камалов номинирован на премию CISM «Спортсмен года 2018»

25 декабря 2018 17:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Татарстанский спортсмен Рафаэль Камалов номинирован на премию CISM (Международный военный спортивный совет) «Спортсмен года 2018». Награда вручается спортсменам-участникам соревнований CISM с целью выявления и признания наиболее значительных спортивных результатов, связанных с продвижением ценностей организации – честная игра, дисциплина, уважение к правилам и др.

Напомним, в декабре 2018 года Рафаэль стал чемпионом мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих, который прошел в Рио-де-Жанейро. Татарстанскому спортсмену не было равных в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке челнинец оказался сильнее действующего чемпиона мира и завоевал «золото» соревнований.