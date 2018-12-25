В Альметьевске прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Камиля Вадигуллина - Советский спорт
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25 декабря 2018 17:40Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Альметьевске прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Камиля Вадигуллина

21 декабря в Альметьевском спорткомплексе ПАО «Татнефть» состоялся V Республиканский турнир по греко- римской борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвященный памяти Мастера спорта России Камиля Вадигуллина. В боях приняли участие 8 команд из городов: Бугульма, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Октябрьский, Тукаевский район и Альметьевск.

Альметьевск представили две команды борцов - воспитанников СШОР отделения греко-римской борьбы.

В результате упорной борьбы, наши ребята заняли второе командное место, первое место заняла команда из города Октябрьский, а 3 место - город Нижнекамск.

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