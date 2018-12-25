Битва двух «Динамо» завершилась победой казанцев

25 декабря 2018 17:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В очередном туре чемпионата России по хоккею с мячом в московском СК «Крылатское» встретились две динамовские команды.

Матч начался стремительно – к 4 минуте встречи соперники уже обменялись голами. Первый тайм прошел на встречных курсах и завершился ничьей – 2:2. Во втором тайме казанцы серьезно оторвались в счете – к 60-й минуте на табло горели цифры 2:6. Вскоре гости растеряли преимущество, но всё же смогли довести матч до победы. Итог – 6:5 в пользу «Динамо-Казани».

Заключительный матч первого круга татарстанская команда проведет 28 декабря на стадионе «Ракета» против ХК «Мурман». Начало встречи в 19:00.