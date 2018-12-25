Битва двух «Динамо» завершилась победой казанцев - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 декабря 2018 17:41Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Битва двух «Динамо» завершилась победой казанцев

В очередном туре чемпионата России по хоккею с мячом в московском СК «Крылатское» встретились две динамовские команды.

Матч начался стремительно – к 4 минуте встречи соперники уже обменялись голами. Первый тайм прошел на встречных курсах и завершился ничьей – 2:2. Во втором тайме казанцы серьезно оторвались в счете – к 60-й минуте на табло горели цифры 2:6. Вскоре гости растеряли преимущество, но всё же смогли довести матч до победы. Итог – 6:5 в пользу «Динамо-Казани».

Заключительный матч первого круга татарстанская команда проведет 28 декабря на стадионе «Ракета» против ХК «Мурман». Начало встречи в 19:00.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта