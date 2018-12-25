Дмитрий Крикорьянц поздравил СДЮСШОР «Динамо» с завершением сезона

25 декабря 2018 19:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В свою очередь директор школы Анатолий Шароватов вручил руководителю областного Минспорта именную динамовскую майку.

Сегодня состоялось официальное закрытие спортивного сезона СДЮСШОР «Динамо». Поздравить руководителей, тренеров и сотрудников школы пришел министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Он рассказал собравшимся, что тоже является членом спортивного общества, поскольку в свое время 10 лет отработал в органах внутренних дел.

– Такие мероприятия очень нужны, ведь это не только подведение итогов, но и встреча в одном коллективе друзей и единомышленников, – подчеркнул Дмитрий Оганесович. – Хочу отметить, что достижения омского футбола последних двух десятилетий напрямую связаны со спортивной школой «Динамо». Это и выступление на высшем уровне Дмитрия Сычева, игра воспитанников в командах российской премьер-лиги, призовые места на первенствах России. Один из ярких примеров – вратарь Михаил Опарин, который в мае этого года в составе «Тосно» выиграл Кубок России. Это говорит о высоком уровне работы специалистов динамовской школы.

Дмитрий Крикорьянц вручил благодарственные письма Министерства спорта Омской области тренерам и сотрудникам СДЮСШОР «Динамо». Среди награжденных – тренеры Павел Галюкшев, Андрей Гефель, Вячеслав Кондратьев, Андрей Свидзинский, Сергей Ткачёв, Валерий Лавренюк, Андрей Миронов, Борис Песков, а также сотрудники школы Юрий Осыкин, Марина Новгородцева, Алексей Мурзин, Татьяна Пронина, Игорь Вакер, Вера Васкевич, Нина Братцева и другие.

В свою очередь, директор СДЮСШОР «Динамо» Анатолий Шароватов вручил министру спорта именную игровую футболку с логотипом спортшколы и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

– Хочется сказать спасибо за то, что благодаря вам у нас в этом году появилось новое футбольное поле, – отметил директор «Динамо». – Площадка с новым покрытием поможет достигать высоких результатов как в подготовке спортивного футбольного резерва, так и в соревнованиях. Наши труды не проходят даром, это видно и по Михаилу Опарину, который сегодня является ярким примером. Ради этого школа и существует.

Анатолий Анатольевич от лица СДЮСШОР также наградил благодарственными письмами сотрудников и тренеров своего учреждения. Среди них были такие известные в прошлом игроки, а нынче наставники динамовской школы, как Шамиль Багизаев, Михаил Шапиро, Ильдар Хужинов и другие.

– Отличное сегодня настроение, – поделился эмоциями Шамиль Багизаев. – Мы собрались в предновогодней обстановке, чтобы в большом коллективе не только подвести итоги 2018 года, но и обсудить следующий. Надеюсь, что он будет еще лучше. Мы набрали много малышей, кто-то из них, я уверен, достигнет такого же уровня, как и наш Михаил Опарин, который уже выиграл Кубок России. Это серьезный результат, мотивирующий мальчишек заниматься. А нас будут мотивировать благодарственные письма, которые тоже показывают твой вклад в общее дело. Вместе с коллегами-тренерами и родителями воспитанников школы мы должны растить хороших спортсменов. Ждем на футболе и тех, кто еще не определился с видом спорта.

Для справки:

Детско-юношеская спортивная школа № 20 по футболу была открыта в 1991 году. Она располагалась на базе спортивного комплекса «Динамо», в ней обучалось 400 ребят, работало 14 тренеров-преподавателей.

Школа быстро развивалась. За высокие результаты работы в 1995 году ей был присвоен статус «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва». В том же году произошло значительное увеличение числа обучающихся. Открыты 13 отделений в Омске: «Динамо», «Дзержинец», «Шинник», «Энергия», «Искра», «Авангард», «Сибзаводовец», «Взлет», «Авиатор», «Левобережье», «Сибирь», «Маяк» и «ВДВ». Впервые появились специализированные спортивные классы на базе средней общеобразовательной школы № 77.

В 1996 году открыты первые отделения в Омской области – в Нововаршавском и Любинском районах. В 2001 году функционировали уже 12 сельских отделений с общим количеством 1000 обучающихся, с которыми работали 35 тренеров-преподавателей. В настоящее время действуют учебные группы в 6-ти районах области.

Футбольная школа «Динамо», развиваясь не только количественно, но и качественно, становится одной из сильнейших в регионах «Сибирь» и «Урал и Западная Сибирь».

На данный момент в спортивной школе работает коллектив молодых квалифицированных педагогов. Под руководством 46 тренеров-преподавателей в школе обучается 2473 детей и подростков, 312 из которых проживают в сельской местности.

Среди самых известных воспитанников – бронзовый призер чемпионата Европы, участник чемпионатов мира и Европы, чемпион и обладатель Кубка России, заслуженный мастер спорта Дмитрий Сычёв; игрок молодежной сборной России Александр Шешуков; участница чемпионата мира и Лиги чемпионов УЕФА, чемпионка России, обладательница Кубка России Валентина Савченкова; чемпион Европы среди молодежных команд по мини-футболу Кирилл Погорелов; обладатель Кубка России, победитель чемпионата ФНЛ Михаил Опарин. В разные годы в юношеских и молодежных сборных командах России играли Юрий Мамаев, Сергей Пугачёв, Владимир Пономарёв, Руслан Тарала, Дмитрий Маляка, Сергей Нахлёсткин, Сергей Первадчук и другие.