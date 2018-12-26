Красноярцев приглашают принять участие в Рождественском полумарафоне

26 декабря 2018 12:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Красноярске 7 января 2019 года на о. Татышев состоится традиционный легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон». В программе соревнований забеги на дистанции 21,1 км и 5 км.

Прием заявок на участие уже стартовал. Подать заявку и оплатить стартовый взнос можно до 23:59 5 января 2019 года в онлайн-режиме по ссылке или в магазине «Триатлета» (ул. Партизана Железняка, 40а, второй этаж). В день соревнований заявки приниматься не будут. На данный момент больше половины мест на старте праздничного забега разобраны участниками. Максимальное количество участников – 400 человек (300 человек – полумарафон, 100 человек – 5 км).

Принять участие в полумарафоне (21,1 км) могут любители бега от 16 лет и старше. Они будут разделены на 11 возрастных категорий среди мужчин и 6 – среди женщин. В забеге на 5 км участниками могут стать мужчины и женщины 2007 г.р. и старше.

Каждый участник получит памятную медаль финишера, стартовый номер и горячие напитки. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе будут награждены грамотой, медалями и призами. Также в рамках забега пройдет конкурс на лучший новогодний костюм, где трое победителей будут награждены призами.

Программа соревнований:

10.45 – церемония открытия соревнований

11.00 – старт на дистанции 5 000 м

11.10 – старт на дистанции 21,1 км

12.00 – церемония награждения победителей и призеров на дистанции 5 км

14.30 – церемония награждения победителей и призеров на дистанции 21,1 км, закрытие соревнований.

Контрольное время на дистанции:

5 000 м – 1 час;

21,1 км – 3 часа.