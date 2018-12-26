Лыжники из Коми продолжают коллекционировать медали на «Красногорской лыжне»

26 декабря 2018 12:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

25 декабря в подмосковном Красногорске лыжники бежали спринт свободным стилем в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» (II этап Континентального Кубка).

Ермил Вокуев стал бронзовым призером среди мужчин, а Ольга Царева завоевала серебро в женском спринте.

Напомним, что ранее Царева и Вокуев уже стояли на пьедестале этой «Красногорки». В гонке 10 км свободным стилем Ольга заняла 3-е место. В открывшем соревнования по лыжным гонкам спринте классическим стилем не было равных лыжнику сборной Республики Коми Ермилу Вокуеву, где он занял 1-е место.

В предыдущие дни призерами стали также лыжники сборной Коми Илья Семиков и Илья Порошкин.