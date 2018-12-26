Лыжники из Коми продолжают коллекционировать медали на «Красногорской лыжне» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 декабря 2018 12:13Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Лыжники из Коми продолжают коллекционировать медали на «Красногорской лыжне»

25 декабря в подмосковном Красногорске лыжники бежали спринт свободным стилем в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Красногорская лыжня» (II этап Континентального Кубка).

Ермил Вокуев стал бронзовым призером среди мужчин, а Ольга Царева завоевала серебро в женском спринте.

Напомним, что ранее Царева и Вокуев уже стояли на пьедестале этой «Красногорки». В гонке 10 км свободным стилем Ольга заняла 3-е место. В открывшем соревнования по лыжным гонкам спринте классическим стилем не было равных лыжнику сборной Республики Коми Ермилу Вокуеву, где он занял 1-е место.

В предыдущие дни призерами стали также лыжники сборной Коми Илья Семиков и Илья Порошкин.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта