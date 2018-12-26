Ватерполисты «Синтеза» дома уступили московскому «Динамо» - Советский спорт
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26 декабря 2018 12:15Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Ватерполисты «Синтеза» дома уступили московскому «Динамо»

Ватерполисты «Синтеза» уступили во втором матче перенесенного 3-го тура чемпионата российской суперлиги московскому «Динамо». Как и днем ранее, эта домашняя игра получилась очень напряженной, эмоциональной и богатой на удаления.

Первыми в счете повели хозяева. Гости быстро догнали, вышли вперед и перегнали «Синтез». Первый период завершился в их пользу 3:1, второй 7:3. В большом перерыве второе дыхание у казанцев не открылось, а вот у динамовцев все шло как по маслу. Их преимущество выросло до 6 голов, 11:5. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 14:8 в пользу гостей.

Самым результативным игроком казанской команды в заключительной игре 2018 года стал Артур Фатахутдинов, забросивший соперникам 3 мяча.

Матчи 11-го тура чемпионата России «Синтез» проведет в феврале 2019 года.

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