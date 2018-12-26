Рождественский полумарафон станет настоящим зимним праздником

26 декабря 2018 12:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Участников забега и зрителей поддержат творческие коллективы Омска.

Старт первому событию бегового сезона SIM-2019 – Рождественскому полумарафону – будет дан 7 января в Омске. Главное спортивное событие новогодних каникул на этот раз станет ключевым и в творческой жизни региона. После старта забега – в 13:00 – всех болельщиков будут ждать на площади у центральной сцены, где состоятся народные гуляния – «Рождественские колядки». Праздник пройдет в новом формате интерактивного танцевального шоу, состоящего из нескольких эпизодов, объединенных общим праздничным настроением и зимними хореографическими зарисовками, в том числе с участием зрителей. Праздничную атмосферу поддержат Сибирский хореографический ансамбль «Русь», ансамбль танца «Иртыш», концертный хореографический коллектив «Мир танца» и другие коллективы и исполнители.

Первый эпизод – пролог «Коляда пришла, отворяй ворота» – будет символизировать марафон традиций. На сцене и возле нее развернется яркое действо, в которое будут вовлечены все зрители и участники праздника. Скоморохи вместе с ансамблем русской песни «Млада», фольклорным ансамблем «Дивно» откроют народные гулянья. Затем состоится танцевальный марафон «Молодежный бомонд». Танцевальный ансамбль «Премьера» и вокальный ансамбль «Романтика» устроят настоящую жаркую дискотеку холодной сибирской зимой, а все омичи и гости города могут потанцевать, поэтому, конечно, не замерзнут!

Нарядный марафон «Модный Омск: Рождественская коллекция» покажет гостям праздника рождественские наряды, подготовленные творческими делегациями учреждений культуры города специально к этому празднику. Затем на танцевальное шоу всех пригласит хореографический коллектив «Мир танца». А на сцене «зажгут» ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» и группа чирлидеров.