Неделя Звезд Хоккея: памятка для гостей Татарстана

26 декабря 2018 12:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Неделя звезд хоккея в 2019 году пройдет в двух городах Татарстана. Сначала спортсмены приедут в Нижнекамск, где 12 января состоится матч звезд женской хоккейной лиги, а 13 января – кубок вызова МХЛ. В Казани 19 января пройдет мастер-шоу именитых хоккеистов, а 20 января – матч звезд КХЛ.

Нижнекамск – гостеприимный город, в котором есть что посмотреть между играми. Одно из самых красивых мест – набережная реки Кама, где, спустившись к реке, можно увидеть близлежащие города: Набережные Челны и Елабугу. Рядом находится комплекс «Святой ключ», художественный музей Ахсана Фатхутдинова и Храм Казанской иконы Божией Матери.

Самое посещаемое место Нижнекамска – городской парк «Семья». В парке есть деревянные экологические тропы, дорожки для велосипедистов, детские площадки. А рядом находится торговый комплекс «Олимп» (улица Баки Урманче, 15). Благодаря высокому расположению и огромным стеклам во всю высоту стены, в нем открывается отличный вид на Соборную мечеть (первая по красоте и значимости после казанского «Кул Шарифа») и на город.

Казань – удивительно юный город с древней историей. Точка пересечения Запада и Востока, Азии и Европы. Здесь есть что посмотреть, сфотографировать и где чудесно провести время. Казань – город удивительных контрастов, здесь за очень небольшой срок можно познакомиться с традициями ислама и христианства, увидеть шедевр индустрии развлечений XXI века и погулять по бережно сохранённому старинному татарскому кварталу.

Если вы еще не были в Казани, в первую очередь советуем посетить основные храмы христианства и ислама (Благовещенский собор, Кул-Шариф, Храм всех религий), побывать на Набережной реки Казанки, где можно прокатиться на коньках на самом протяженном катке в России (более километра), а поднявшись вы попадете на возведённый Дворец земледельцев. По ту сторону реки можно увидеть знаменитый центр семьи «Казан». Не останется без внимания и пешеходная улица Баумана, по всей длине украшенная светящимися арками в честь Нового года.

А если хочется чего-то совсем зимнего и необычного, то советуем вам отправиться в зимнее путешествие на катерах на воздушной подушке, которые ходят зимой из речного порта. На небольших катерах «Свияга» или «Казанка» можно доехать в качестве пассажира до Верхнего Услона, а можно попробовать попасть на экскурсионный маршрут.

Из легкодоступных и бодрящих походов многие выбирают поездку на озеро Лебяжье. Это лесопарковая зона в 12 километрах от центра города. Здесь удивительно волшебный воздух, самые вкусные шашлыки, лыжни и туристические базы.

Любителям уникальных природных явлений, а также любителям экстрима советуем посетить Голубые озера. Но добираться до озер проблематично: туда лучше ехать на своей машине или же брать такси (на машине по трассе М-7 до п.Щербаково, далее съезд у реки Казанки). Голубые озера – это система незамерзающих удивительных озер под Казанью. Они являются заповедными, а уникальность их состоит в том, что питаются они исключительно из подземных источников, расположенных в карстовых провалах. Озера имеют постоянную температуру воды +4-6 градусов, причем это температура и летнего и зимнего периодов. Таким образом, если летом это довольно холодновато, хотя и бодряще, то зимой получается, что вода значительно теплее воздуха. Для экстремальных туристов, желающих окунуться в озере, имеются раздевалки.

И, конечно, самый незабываемый зимний активный отдых под Казанью – это посещение известного Горнолыжного комплекса «Свияга» (по трассе М-7 до указателя ГСОК «Казань»). Туда хорошо приехать на несколько дней и с компанией, арендовать «швейцарский» домик со всеми удобствами, с сауной и кухней, с камином и телевизором. Днем, взяв горные лыжи на прокат, оплатив подъемники, кататься по отлично обустроенным лыжным трассам разного уровня сложности и любоваться белоснежными горами. А вечером в теплой дружеской обстановке уютного домика сидеть за столом и обмениваться впечатлениями.

Увидевший Казань хоть раз, захочет сюда непременно вернуться, чтобы снова погулять по ее улицам и площадям, прикоснуться к ее древности и современности. Смело приезжайте в республику на несколько дней: здесь вы проведете отличные зимние каникулы.

Вся подробная информация о мероприятии на allstarweek.com