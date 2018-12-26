В Альметьевске прошел турнир по спортивной акробатике

26 декабря 2018 12:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

23 декабря в Альметьевске в спортивном зале колледжа физической культуры состоялось Первенство Альметьевского муниципального района и муниципального образования «город Альметьевск» по спортивной акробатике на призы Деда Мороза. В соревнованиях приняли участие 184 спортсмена из городов Альметьевск и Бугульма.

Альметьевск представили 111 воспитанников СШОР отделения спортивная акробатика. В результате упорной борьбы Альметьевские ребята показали отличные результаты, заняв на соревнованиях 36 первых мест, 38 вторых мест и 8 третьих призовых мест.

Все ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров по спортивной акробатике Семакина В.И., Семакиной З.Э., Вилкова А.П., Галиевой Г.Р., хореографа Яббаровой А.Ф.