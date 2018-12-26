Альметьевские спортсмены привезли награды с соревнований по греко-римской борьбе - Советский спорт
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26 декабря 2018 12:25Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Альметьевские спортсмены привезли награды с соревнований по греко-римской борьбе

С 22 по 23 декабря в г. Октябрьский Республики Башкортостан прошли Межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 г.р..

Бои были посвящены памяти основателя греко-римской борьбы в городе Октябрьский советского борца Виктора Ухарского. В соревнованиях приняли участие 85 борцов из городов Октябрьский, Белебей, Нефтекамск, Уфа, Салават, Лениногорск, Заинск, Альметьевск и команда из Оренбургской области.

Альметьевск представили 4 воспитанника СШОР отделения греко-римская борьба, один из которых Ильяс Зиннуров, ставший победителем соревнований в весовой категории 62 кг.

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