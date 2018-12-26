Альметьевские спортсмены привезли награды с соревнований по греко-римской борьбе

26 декабря 2018 12:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 22 по 23 декабря в г. Октябрьский Республики Башкортостан прошли Межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 г.р..

Бои были посвящены памяти основателя греко-римской борьбы в городе Октябрьский советского борца Виктора Ухарского. В соревнованиях приняли участие 85 борцов из городов Октябрьский, Белебей, Нефтекамск, Уфа, Салават, Лениногорск, Заинск, Альметьевск и команда из Оренбургской области.

Альметьевск представили 4 воспитанника СШОР отделения греко-римская борьба, один из которых Ильяс Зиннуров, ставший победителем соревнований в весовой категории 62 кг.