Альметьевские спортсмены приняли участие в «Детском фестивале единоборств» - Советский спорт
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26 декабря 2018 12:26Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Альметьевские спортсмены приняли участие в «Детском фестивале единоборств»

С 21 по 23 декабря в Казани прошел «Детский февраль единоборств», посвященный 100-летию ВЛКСМ.

На фестивале были представлены дисциплины: греко-римская борьба, вольная борьба, самбо и дзюдо. В соревнованиях приняли участие 420 спортсменов со всей Республики Татарстан.

Альметьевск представили 9 спортсменов СШОР, отделения вольная борьба и заняли вторые места:

Галиев Равиль, весовая категория 44 кг,
Гулиев Хусейн, весовая категория 62 кг,
Артыков Азат весовая категория 92 кг
Галиев Раиль весовая категория 41 кг.

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