Альметьевские спортсмены приняли участие в «Детском фестивале единоборств»

С 21 по 23 декабря в Казани прошел «Детский февраль единоборств», посвященный 100-летию ВЛКСМ.
На фестивале были представлены дисциплины: греко-римская борьба, вольная борьба, самбо и дзюдо. В соревнованиях приняли участие 420 спортсменов со всей Республики Татарстан.
Альметьевск представили 9 спортсменов СШОР, отделения вольная борьба и заняли вторые места:
Галиев Равиль, весовая категория 44 кг,
Гулиев Хусейн, весовая категория 62 кг,
Артыков Азат весовая категория 92 кг
Галиев Раиль весовая категория 41 кг.