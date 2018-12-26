Альметьевские спортсмены приняли участие в «Детском фестивале единоборств»

26 декабря 2018 12:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 21 по 23 декабря в Казани прошел «Детский февраль единоборств», посвященный 100-летию ВЛКСМ.

На фестивале были представлены дисциплины: греко-римская борьба, вольная борьба, самбо и дзюдо. В соревнованиях приняли участие 420 спортсменов со всей Республики Татарстан.

Альметьевск представили 9 спортсменов СШОР, отделения вольная борьба и заняли вторые места:

Галиев Равиль, весовая категория 44 кг,

Гулиев Хусейн, весовая категория 62 кг,

Артыков Азат весовая категория 92 кг

Галиев Раиль весовая категория 41 кг.