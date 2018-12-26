В Набережных Челнах продолжается Фестиваль зимних видов спорта

26 декабря 2018 12:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 декабря на хоккейном корте лицея-интерната №84 им. Гали Акыша состоится турнир по хоккею среди команд юношей 2007 и 2009 годов рождения. Участие примут команды детско-подростковых клубов и воспитанники спортивной школы «Челны». Стоит отметить, что это первые соревнования, которые пройдут на территории данного хоккейного корта. Его построили в 2018 году по республиканской программе. Летом здесь можно играть в баскетбол, волейбол, футбол – корт оборудован искусственным покрытием. Кроме того, на территории есть трибуны на 150 мест и две отапливаемые раздевалки.

29 декабря в парке Прибрежный начнутся соревнования по лыжным гонкам. На дистанцию 1 км могут заявиться все желающие. В этот же день на катке «Медео» пройдут соревнования по конькобежному спорту, а в Ледовом дворце спорта пройдут показательные выступления фигуристов, а также мастер-классы для всех желающих от ведущих тренеров и спортсменов города.

Напомним, Фестиваль зимних видов спорта проводится в автограде впервые. Он стартовал с соревнований по биатлону на городском майдане.

«Фестиваль объединит все популярные зимние виды спорта среди наших горожан. В соревнованиях примут участие семь возрастных категорий от 10 до 55 лет и старше», – отметил начальник управления физической культуры и спорта Исполнительного комитета Роман Насрединов.