Определены лучшие работы конкурса рисунка «Талисман III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов»

26 декабря 2018 12:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Марийская республика

В Республике Марий Эл в 2019 году состоятся Финальные соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов.

Для создания талисмана III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов ГБУ Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки» при поддержке Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл с 6 ноября по 7 декабря 2018 года провел Конкурс рисунка, посвященный теме «Талисман III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов».

В Конкурсе приняли участие 35 человек в возрасте от 7 до 47 лет из г. Йошкар-Олы, пгт Параньга, п. Таир Звениговского района, п. Красный мост Килемарского района, пгт Оршанка, пгт Килемары, пгт Морки, пгт Медведево, с. Емешево Горномарийского района, г. Козьмодемьянска.

Лучшие работы и победитель Конкурса оценивались по следующим критериям:

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;

- оригинальность идеи;

- художественный уровень работ.

Решением конкурсной комиссии определены лучшие работы участников Конкурса (4 работы):

Никитина Вера, 16 лет, г.Йошкар-Ола (1 работа);

Шишкарева Ирина, 47 лет, г.Йошкар-Ола (2 работы);

Акулова Софья, 16 лет, г.Йошкар-Ола (1 работа).

Лучшие работы участников размещены на официальном сайте Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.

Победителем конкурса стала участница из города Йошкар-Олы - Никитина Вера, 16 лет.

Победитель Конкурса поощрен ценным подарком, дипломом Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, а также месячным абонементом на бесплатное посещение Ледового дворца «Марий Эл» и Дворца водных видов спорта, которые были вручены на заседании Коллегии Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 25 декабря 2018 года.

https://vk.com/paraspartakiada