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26 декабря 2018 12:47Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Тысяча и семь тхэквондистов!

Именно столько бойцов поучаствовали в чемпионате и первенстве Омской области по тхэквондо (МФТ).

Региональные соревнования, собравшие рекордное количество спортсменов, состоялись 23 декабря в манеже спортивного комплекса «Красная звезда». Самые младшие – дети 6-9 лет –показывали себя в рамках фестиваля тхэквондо. Основная масса спортсменов – школьники 10-17 лет – разыгрывали медали первенства, а взрослые спортсмены – чемпионата области. Атлеты соревновались по четырем дисциплинам тхэкводно: тулю, спаррингу, измерению силы удара и специальной технике.

Число наград, нашедших в этот день своих обладателей, оказалось огромным! Практически никто из участников, особенно самых юных, не ушел домой с пустыми руками. Выделим лишь тех, кто соревновался в юниорских группах – среди спортсменов, уже являющихся обладателями черных поясов.

У девушек в личном зачете в дисциплине «туль» лучшими стали Екатерина Ивлева и Анастасия Дорошенко. Среди юношей в этом разряде не нашлось равных Исламбеку Маитову и Денису Максимову.

В спарринге победу одержали Марина Куколева, Александр Шнайдер и Андрей Демидик.

В состязаниях на силу удара лидером стал Александр Шнайдер, а в спецтехнике победителем вышел Андрей Демидик.

Эти старты стали своего рода генеральной репетицией перед Кубком России, который состоится в Омске в марте 2019 года.

– К нам приедут спортсмены со всей страны, ожидаем до 30-ти регионов, – рассказал президент Федерации тхэквондо МФТ Омской области Вячеслав Неделько. – Так что будет жарко! Кубок России – это вторые по значимости состязания в нашей стране. Но мы надеемся, что нам доверят также проведение чемпионата и первенства России.

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