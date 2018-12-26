На этапах Кубка России по фристайлу в Красноярске состоялись соревнования по биг-эйру

26 декабря 2018 12:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

26 декабря в Красноярске в рамках этапов Кубка России по фристайлу прошли соревнования по биг-эйру среди мужчин и женщин. Победителей и призеров определили по итогам квалификационных и финальных заездов, после чего состоялась церемония награждения. Напомним, что тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 принимает новый кластер «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б), вход для зрителей свободный.

Состязания в дисциплине «биг-эйр» проходили в сложных погодных условиях – температура воздуха достигала 28 градусов мороза. Первыми на старт вышли женщины, сначала прошла квалификация, где десяти спортсменкам предоставили по две попытки, затем состоялся финал с участием четырех фристайлисток, у каждой из которых было три попытки. Победу в женском биг-эйре одержала представительница Красноярского края Анастасия Сибиченкова, которая, напомним, 24 декабря взяла золото в слоуп-стайле. «Тренироваться и выступать в мороз и туман очень тяжело, но тем приятнее победа, которая достается нелегко. Родные стены, конечно, морально помогают, доказательством тому две золотые медали на текущих соревнованиях», – рассказала победительница соревнований.

Серебряным призером стала Алина Брезгина из Томской области, бронзовым – Вера Южакова (Башкортостан).

В мужском биг-эйре принял участие 21 спортсмен, из них в финал прошли 12 человек. Сильнейшим в этой дисциплине оказался Остап Закарян, представляющий Краснодарский край. Ранее, 24 декабря, спортсмен завоевал бронзу в слоуп-стайле. «Сегодня очень холодно, тем не менее, я выполнил практически все, что планировал, лишь один трюк не доделал, перестраховался, – поделился впечатлениями от соревнований спортсмен. – Трасса хорошая, организация соревнований нравится – и условия проживания, и то, как нас встречают, отдельное спасибо волонтерам. Уверен, что Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске на высоком уровне».

Второе место занял красноярский райдер Артем Бирюков, еще одну серебряную медаль спортсмен ранее завоевал в слоуп-стайле. Бронза в биг-эйре – у Никиты Ищука (Санкт-Петербург). Завершились соревнования церемонией награждения спортсменов, занявших первые три места. Добавим, что Этапы Кубка России по фристайлу завершатся в Красноярске 28 декабря, в этот день разыграют два комплекта медалей в хаф-пайпе.

Расписание и результаты тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу, а также подробная информация о сервисах для зрителей – на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции Этапов Кубка России по фристайлу можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».

В целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию многофункционального спортивного комплекса «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б) на период этапов Кубка России по фристайлу запрещен. Зрители, которые приедут на своих автомобилях, могут оставить машины на бесплатных перехватывающих парковках: возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа или у здания «Красноярскэнерго» (пр. Свободный, 66 а) и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы курсируют от остановки общественного транспорта «Курчатова» (пр. Свободный, 58 г) до МФСК «Сопка» в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрена дополнительная остановка – «СФУ». Во время соревнований интервал движения шаттлов составляет 15 минут, в период пиковых нагрузок он сокращается до 5-7 минут. Помимо этого, до остановки «Спорткомплекс «Сопка»» можно добраться на общественном транспорте: автобусах № 31, 32, 88 и 90.

Болельщики могут пройти на территорию МФСК «Сопка» через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе Биатлонной, 25 б. На КПП осуществляется осмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы (полный перечень ограничений опубликован на сайте Зимней универсиады-2019). Запрещено также приносить продукты питания – в МФСК «Сопка» можно приобрести легкие закуски и напитки.