25 декабря был открыт музей спорта Пензенской области

26 декабря 2018 12:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Пензенская область

Во вторник, 25 декабря 2018 года, во дворце единоборств «Воейков» был открыт музей спорта Пензенской области. Первыми посетителями музея стал губернатор Пензенской области Иван Белозерце и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Пензенский музей стал седьмым по счёту спортивным музеем в России. В Москве работают четыре музея: государственный музей спорта, музей спортивной славы ЦСКА, музей профессионального баскетбольного клуба ЦСКА, музей хоккея. В Новосибирске – музей Олимпийской славы Новосибирской области. В Республике Татарстан, в Казани – музей спорта Республики Татарстан.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский в 2018 году обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с предложением о создании регионального музея спорта. В соответствии с поручением губернатора министерство физической культуры и спорта Пензенской области подготовило концепцию, тематическую структуру и макет будущего музея, который разместился в здании дворца единоборств «Воейков».

В процессе формирования музейной коллекции была проделана значительная работа по сбору информации и выставочных экспонатов, изготовлены копии спортивных знаков и снарядов, скульптурные пространственные инсталляции, широкоформатные фотокомпозиции.

Помощь в формировании музейного фонда оказали знаменитые спортсмены из Пензы – участники Олимпийских игр, международных спортивных соревнований, ветераны спорта, областной краеведческий музей, министерство физической культуры и спорта Пензенской области, а также профильные федерации и спортивные школы Пензенской области.

Здесь же представлена экспозиция Государственного музея спорта, посвященная теме футбола и ВФСК ГТО. Пензенскому музею данные экспонаты предоставлены на один год.

Иван Белозерцев поблагодарил всех организаторов нового музея за отличный результат, выразил уверенность в том, что музей будет развиваться, пополнять коллекцию, пользоваться популярностью у пензенцев и гостей региона.

«Создан прекрасный Музей спорта! Это знак огромного уважения общества к великим достижениям наших спортсменов, их тренеров», - эти слова губернатор написал на первой странице книги отзывов открывшегося объекта.

Во время новогодних каникул музей посетят организованные группы юных спортсменов из спортивных школ региона. А для всех пензенцев музей откроется уже после Рождества.