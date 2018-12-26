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26 декабря 2018 12:51Источник: «Советский спорт»Регион: Пензенская область

25 декабря был открыт музей спорта Пензенской области

Во вторник, 25 декабря 2018 года, во дворце единоборств «Воейков» был открыт музей спорта Пензенской области. Первыми посетителями музея стал губернатор Пензенской области Иван Белозерце и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Пензенский музей стал седьмым по счёту спортивным музеем в России. В Москве работают четыре музея: государственный музей спорта, музей спортивной славы ЦСКА, музей профессионального баскетбольного клуба ЦСКА, музей хоккея. В Новосибирске – музей Олимпийской славы Новосибирской области. В Республике Татарстан, в Казани – музей спорта Республики Татарстан.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский в 2018 году обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с предложением о создании регионального музея спорта. В соответствии с поручением губернатора министерство физической культуры и спорта Пензенской области подготовило концепцию, тематическую структуру и макет будущего музея, который разместился в здании дворца единоборств «Воейков».

В процессе формирования музейной коллекции была проделана значительная работа по сбору информации и выставочных экспонатов, изготовлены копии спортивных знаков и снарядов, скульптурные пространственные инсталляции, широкоформатные фотокомпозиции.

Помощь в формировании музейного фонда оказали знаменитые спортсмены из Пензы – участники Олимпийских игр, международных спортивных соревнований, ветераны спорта, областной краеведческий музей, министерство физической культуры и спорта Пензенской области, а также профильные федерации и спортивные школы Пензенской области.

Здесь же представлена экспозиция Государственного музея спорта, посвященная теме футбола и ВФСК ГТО. Пензенскому музею данные экспонаты предоставлены на один год.

Иван Белозерцев поблагодарил всех организаторов нового музея за отличный результат, выразил уверенность в том, что музей будет развиваться, пополнять коллекцию, пользоваться популярностью у пензенцев и гостей региона.

«Создан прекрасный Музей спорта! Это знак огромного уважения общества к великим достижениям наших спортсменов, их тренеров», - эти слова губернатор написал на первой странице книги отзывов открывшегося объекта.

Во время новогодних каникул музей посетят организованные группы юных спортсменов из спортивных школ региона. А для всех пензенцев музей откроется уже после Рождества.

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