Тетюшские туристы успешно выступили на Кубке Ульяновской области

26 декабря 2018 14:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Ульяновске состоялся второй этап и финал Кубка Ульяновской области по спортивному туризму в закрытых помещениях.

Более ста участников вышли на старт дистанций 2-го и 4-го класса. Тетюшский район представляли воспитанники туристических объединений Центра дополнительного образования на базе тетюшской школы № 1 имени П. С. Ханжина. Педагогами спортсменов являются Дмитрий Никоноров и Анна Осипова.

На дистанции 2-го класса среди юношей бронзовую медаль занял Александр Горелов, на той же дистанции среди мальчиков вторым стал Максим Молчаев.

В группе сильнейших мужчин финала Кубка на дистанции 4-го класса в шаге от пьедестала остановился Сергей Пугачев, выполнив спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».