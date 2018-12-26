В Ульяновской области вручили ежегодную спортивную премию «Триумф»

26 декабря 2018 15:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

В чествовании лучших спортсменов года принял участие Губернатор Сергей Морозов. Торжественное мероприятие было организовано в ходе недели социальных инициатив в «Волга-Спорт-Арене».

За выдающиеся успехи в уходящем году работникам отрасли, атлетам, тренерам и ветеранам спорта глава региона вручил награды Министерства спорта России и Правительства Ульяновской области.

«Мы продолжаем развивать и создавать спортивную инфраструктуру. Совсем недавно мы приняли решение о строительстве большого футбольного центра в Димитровграде. 9 октября мы открыли «Университет футбола», в этот же день Ульяновск принял Огонь Зимней Универсиады. И это только малая часть того, что случилось в уходящем году. В числе лучших спортивных результатов можно назвать победу Светланы Солуяновой на чемпионате Европы по боксу и Юрия Шопина на чемпионате мира по летнему биатлону. В 2019 году мы готовимся провести чемпионат мира по стрельбе из арбалета и первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. В наступающем году мы увеличим региональное финансирование спортивной отрасли. По сравнению с 2004 годом, расходы увеличились почти в 50 раз. Эта впечатляющая цифра позволяет нам уделять внимание не только спорту высших достижений, но и всему физкультурному движению», - отметил Сергей Морозов.

Также в рамках новогоднего форума состоялось вручение значков «Мастер спорта России» и удостоверений обладателям золотого знака ГТО в возрасте от 50 лет и старше, дающих бессрочное право на бесплатное посещение объектов спорта Ульяновской области.

На церемонии назвали победителей в различных номинациях. В категории «Олимпийский вид 2018 год для нас был достаточно сложным, но интересным и богатым на спорта» обладателями премии «Триумф» стали Игорь Образцов (лёгкая атлетика) и Светлана Солуянова (бокс). В категории «Неолимпийский вид спорта» обладателями премии стали Анна Биржевая (пауэрлифтинг) и Андрей Батяев (кикбоксинг). «Лучшей молодой спортсменкой» признали десятилетнюю шахматистку Валерию Клеймёнову. «Прорывом года» стали Анна Краснова (вольная борьба) и Дамир Алимбеков (лыжные гонки). В категории «Спортивное долголетие» обладателями премии «Триумф» стали Татьяна Фомина (пауэрлифтинг) и Николай Исаков (тяжёлая атлетика). В номинации «На благо развития спорта» чествовали мастера спорта СССР и России международного класса по конькобежному спорту, руководителя регионального оператора ГТО в Ульяновской области Марину Медведскую и заслуженного тренера России по лёгкой атлетике, заместителя директора Центра спортивной подготовки Александра Краснобаева. Обладателем премии «Триумф» в номинации «Рекорд» стала девятикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Сальникова. В номинации «Преодоление» чествовали спортсменов с ограниченными возможностями здоровья: легкоатлетов Равиля Арсланова, Светлану Волкову, Екатерину Трепалину, Юлию Лавриненко и Александра Белякова, дзюдоистку Айгуль Файзуллину и юную пловчиху Наталью Николаеву.

«Уходящий 2018 год для нас был достаточно сложным.В спорте ничто не дается просто так, нужно приложить немало усилий. На развитие отрасли в будущем году будет выделено достаточно средств, спортивный календарь увеличен в полтора раза. Мы будем активно помогать федерациям. В 2018 мы открыли ФОК «Фаворит», реконструировали стадионы «Труд», «Симбирск» и «Авангард». Мы много строим спортивных объектов и будем продолжать возводить новые. У нас уже разрабатывается проект об увеличении в 2019 году продолжительности работы спортсооружений. Это делается для того, чтобы больше людей смогли посещать их, например, после работы. Ветераны, имеющие золотой знак ГТО будут посещать эти объекты бесплатно. Наша главная задача - объединение усилий в продвижении спорта в соответствии с поставленной целью. Нам необходимо увеличить до 55% число занимающихся физической культурой. Это значит, что мы должны мотивировать людей вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и достигать побед на спортивном олимпе», - сказал Министр физической культуры и спорта региона Николай Цуканов.

Для справки

Приказом Министра спорта Российской Федерации звание Мастер спорта России присвоено:

ПОПОВУ ИЛЬЕ ВАСИЛЬЕВИЧУ – Победителю Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по плаванию на дистанции 200 м на спине в 2017 году;

САМАРКИНУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ – серебряному призёру Чемпионата России по кудо 2017-2018 годов;

ПИЧУГИНУ КИРИЛЛУ СЕРГЕЕВИЧУ – серебряному призёру Чемпионата России по киокусинкай 2018 года;

ОТЧИКУ СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ – победителю чемпионатов Приволжского федерального округа по армрестлингу 2017-2018 годов;

ЛЕОНТЬЕВОЙ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ – участнице Всероссийских соревнований по художественной гимнастике;

ЮФИМОВУ АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ – бронзовому призёру Чемпионата России по легкой атлетике 2018 года;

ВОЛКОВОЙ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ – победителю Чемпионата Мира в дисциплине толкание ядра 2018 года, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждён ОСТРОВСКИЙ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ – тренер областного государственного бюджетного физкультурно-спортивного учреждения «Спортивная ола национальных и неолимпийских видов спорта, заслуженный тренер России.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено ЛАВРЕНТЬЕВУ ВЛАДИМИРУ АНДРЕЕВИЧУ – тренеру областного государственного казенного учреждения «Ульяновская спортивно-адаптивная школа»

Спортивное звание Мастер Спорта России международного класса» присвоено:

МАКСАЕВУ ИВАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – серебряному призёру Кубка мира 2018 года по кикбоксингу

ГРЕБЕНЬКОВОЙ ДАРЬЕ ПАВЛОВНЕ – победителю чемпионата Мира среди юниоров 2017 года по троеборью

Распоряжением Губернатора Ульяновской области за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокий профессионализм и плодотворную работу Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области награждены:

АФАНАСЬЕВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ – директор центрального стадиона «Труд» имени Льва Яшина областного государственного автономного учреждения «Управление спортивными сооружениями»;

БАСКАКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – директор областного государственного казённого учреждения «Ульяновская спортивно-адаптивная школа»;

БОРИСОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА – тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6»;

ЕВДОКИМОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ленинского района» города Ульяновска;

КАЛИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Заволжье» города Ульяновска;

ХРУЛЬКОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – заместитель директора по строительству и правовым вопросам областного государственного автономного учреждения «Управление спортивными сооружениями».

За высокие спортивные достижения и достойное представление Ульяновской области на международных соревнованиях именным подарком Губернатора Ульяновской области награждены:

КОЛПИКОВА Амина Владиславовна – спортсменка спортивно-досугового клуба «Пересвет»;

МИХАЙЛОВ Кирилл Валерьевич – мастер спорта России, спортсмен спортивно-досугового клуба «Товарищ»;

РОМАНОВ Егор Олегович – мастер спорта России, спортсмен спортивно-досугового клуба «Товарищ».