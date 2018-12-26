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26 декабря 2018 15:45Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Елабуге прошел традиционный турнир по танцевальному спорту

20 декабря 2018 года в паркетном зале ГДК состоялся традиционный турнир ДЮСШ «Олимп» по танцевальному спорту на призы «Деда Мороза».

В соревнованиях приняли участие 74 воспитанника отделения танцевального спорта МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» ЕМР РТ. Цель мероприятия была - популяризация танцевального спорта в городе Елабуга, а также пропаганда здорового образа жизни. Перед участниками ставилась задача показать уровень своего мастерства, а перед судейской бригадой, которая состояла из выпускников отделения, грамотно оценить технику исполнения участниками своих программ. Цели и задачи были достигнуты, перед воспитанниками отделения поставлена цель по дальнейшему повышению своего технического мастерства исполнения танцев.

Лучшие результаты в своих категориях показали:

Бэби 3 танца соло:

Рогова Алина, 2,5 балла
Петрова Милена, 2,5 балла
Яковлева Виолетта, 2 балла

Дети 3 танца соло:

Софронова Милана, 2,7 балла
Хабриева Амина, 2,7 балла
Ямалеева Ксения, 2,7 балла
Вотинцева Кристина, 2,7 балла
Файзрахманова Амина, 2,5 балла
Яколева Милана, 2,5 балла
Гимадиева Карина, 2,5 балла

Дети 1 2 танца соло:

Ермакова Юлия 1-е место
Чернуха Анна 2-е место
Ермакова Дарья 3-е место

Дети 1 3 танца соло:

Пупышева Анастасия 1-е место
Саляхова Диляра 2-е место
Гурьева Алиса 3-е место

Дети 1+2 3 танца пары:

Алексеев Владислав-Харисова Земфира 1-е место
Галиахметов Тагир-Давыдова Риана 2-е место
Маркелов Тимур-Ушкова Ксения 3-е место

Дети 1+2 5 танцев соло:

Файзрахманова Самира 1-е место
Булатова Ангелина 2-е место
Ямаева Екатерина 3-е место

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