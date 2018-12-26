Лыжники сборной Республики Коми выиграли еще три медали «Красногорской лыжни» - Советский спорт
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26 декабря 2018 15:48Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Лыжники сборной Республики Коми выиграли еще три медали «Красногорской лыжни»

Сегодня, 26 декабря, в подмосковном Красногорске лыжники нашего региона завоевали два серебра и бронзу.

В заключительный день в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам "Красногорская лыжня" (II этап Континентального Кубка) в гонке на 15 км «классикой» Ольга Царева заняла второе место. Она проиграла лидеру Алисе Жамбаловой (Республика Бурятия) 19.8 секунды. Третье место у Яны Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край).

Среди мужчин на дистанции 30 км второе и третье места завоевали Илья Семиков и Алексей Виценко. Лидером гонки стал Александр Бессмертных.

Всего на подмосковных всероссийских соревнованиях лыжники-гонщики из Коми завоевали девять медалей. Ермил Вокуев принес золото в классическом спринте. Также он завоевал бронзовую медаль в коньковом спринте. Трехкратным призером стала Ольга Царева. У лыжницы - бронза гонки на 10 км, серебро спринта свободным стилем и серебро гонки на 15 км. Двукратным призером стал Илья Семиков. Он занял второе место в гонке на 30 км и третье место в спринте классическим стилем. По одной бронзовой медали "Красногорки" этого сезона в руках Алексея Виценко (30 км классический стиль) и Ильи Порошкина (15 км свободный стиль).

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