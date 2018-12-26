Лыжники сборной Республики Коми выиграли еще три медали «Красногорской лыжни»

26 декабря 2018 15:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 26 декабря, в подмосковном Красногорске лыжники нашего региона завоевали два серебра и бронзу.

В заключительный день в рамках всероссийских соревнований по лыжным гонкам "Красногорская лыжня" (II этап Континентального Кубка) в гонке на 15 км «классикой» Ольга Царева заняла второе место. Она проиграла лидеру Алисе Жамбаловой (Республика Бурятия) 19.8 секунды. Третье место у Яны Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край).

Среди мужчин на дистанции 30 км второе и третье места завоевали Илья Семиков и Алексей Виценко. Лидером гонки стал Александр Бессмертных.