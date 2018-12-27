Стрелок Даниил Берестов установил два рекорда Сахалинской области на всероссийских соревнованиях

27 декабря 2018 09:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Кандидат в мастера спорта из Томари Даниил Берестов установил два рекорда Сахалинской области на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек 2002-2006 годов рождения в Белгороде.

Сахалинская команда также принимала участие в лично-командном Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия. Всего в двух соревнованиях приняли участие 357 спортсменов из 43 субъектов страны. Помимо Даниила Берестова честь островного региона отстаивали мастер спорта Ольга Аверкина, кандидаты в мастера спорта Азиз Доценко, Валерия Радыгина, Елизавета Калентьева и второразрядники Роман Миллер и Федотова Маргарита.

На соревнованиях сахалинцы опробовали на себе новое для них стрелковое упражнение - скоростная стрельба из пневматического пистолета (будущая олимпийская дисциплина). Спортсмену необходимо за 10 секунд поразить пять мишеней диаметром 30 мм.

Южносахалинец Роман Миллер оформил 5 попаданий, заняв 28 место из 43 стрелков, вышедших на огневой рубеж. Маргарита Федотова из Томари разместилась на 11 позиции с семью попаданиями. Выступая впервые в данной дисциплине, Роман и Маргарита показали лучшие результаты среди сахалинских спортсменов.

В стрельбе из пневматической винтовки стоя лидеры островной команды Ольга Аверкина из Южно-Сахалинска и Даниил Берестов на протяжении 30 выстрелов находились в лидирующей группе и претендовали на медали, но затем наступал неожиданный сбой в 4-ой и 5-ой серии выстрелов. Сахалинцы допускали обидные ошибки. В итоге Ольга - 13-ая из 105 спортсменок, Даниил - 12-ый из 71 стартовавшего стрелка. В новом олимпийском упражнении AirMix (ВП-40+40, смешанная команда: - мужчина + женщина), где каждый участник команды выполняет по 40 зачетных выстрелов стоя, пара Ольга Аверкина и Азиз Доценко также не достигли высот. Тем не менее, замкнули десятку лидеров соревнований.

Даниил Берестов установил два рекорда Сахалинской области в стрельбе из малокалиберной винтовки, а Роман Миллер Личный - личный рекорд в стрельбе из пневматического пистолета.

Стрелковый сезон сахалинцы завершат в канун Нового года на областных соревнованиях на призы индивидуального предпринимателя Романа Васильевича Бакай, воспитанника отделения пулевой стрельбы ДЮСШ города Южно-Сахалинска.