Лучших каратистов и их тренеров чествовали на Сахалине

27 декабря 2018 09:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области прошла в областном центре.

Лучших каратистов определяли по результатам выступлений на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Так, за высокие спортивные достижения награждены 18 воспитанников СШОР ВВЕ: Дарья Галкина, Семен Губайдулин, Заур и Расул Керимовы, Константин Коковуров, Жанна Костюшкина, Ли Ен Бок, Анна Миранкова, Эллина Мороз, Даниил Никишин, Георгий Пак, Максим Пе, Даниил Петраков, Роман Сова, Евгений Сон, Никита Троц, Варвара Френзюк и Анна Цветушкина.

За высокие результаты в подготовке спортсменов в 2018 году отметили тренеров Григория Ефремова, Расула Керимова, Анастасию Ким, Максима Мальгина, Александра Рим и Ольгу Рудых.

За успешное обучение по дополнительной предпрофессиональной программе наград удостоились Александр Джулакян, Максим Захаров, Артем Лещук, Владислав Зорин, Анатолий Старченко и Илья Старченко.

За активное участие в культурно-массовой жизни спортивной школы грамоты вручили Еве Гончаровой, Альберту Ким, Никите Глазунову, Михаилу Домницкому и Пе Тэ Ель.

За успешное обучение по программе спортивной подготовки наградили 32 спортсмена.