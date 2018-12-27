Юные сыктывкарки стали лауреатами Всероссийского проекта по легкой атлетике «Тысяча талантов» - Советский спорт
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27 декабря 2018 10:00Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Юные сыктывкарки стали лауреатами Всероссийского проекта по легкой атлетике «Тысяча талантов»

Пятеро спортсменов Республики Коми стали лауреатами проекта Всероссийский федерации легкой атлетики «Тысяча талантов». Проект был запущен в этом году с целью поддержки и развития этого вида спорта среди детей с последующим формированием сборных команд России. В акции приняли участие представители 71 региона - более тысячи детей в возрасте до 16 лет.

Среди критериев отбора юных талантов основным был уровень спортивных результатов на местных, региональных и всероссийских соревнованиях.

По итогам конкурса пять представителей Республики Коми вошли в тысячу сильнейших в России. Это сыктывкарки Екатерина Жоголева, Виктория Торопова, Анна Ефимова, Алина Павлова и Александра Попова.

Как отметил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, такими достижениями дети, в первую очередь, обязаны своим личным тренерам: Ивану Балясникову (наставник Екатерины Жоголевой), Михаилу Филиппову (наставник Виктории Тороповой, Анны Ефимовой, Алины Павловой) и Миляушу Панюкову (наставник Александры Поповой).

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