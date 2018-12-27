Волейболистки казанского «Динамо» добились победы над саратовским «Протоном»

27 декабря 2018 10:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В домашнем матче 7 тура Суперлиги волейболистки казанского «Динамо» сделали 16 эйсов и добились победы 3:1 над саратовским «Протоном».

Стартовые составы. Ришат Гилязутдинов, похоже, решил проверить запасных и чуть ли не впервые в ключевых матчах выпустил в «старте» связующую Елену Новик, которая, впрочем, очень хорошо себя показала в нескольких предыдущих играх. Вместе с ней с первых минут на площадке оказалась чешская диагональная Соня Микискова. В казанском блоке изменений, очевидно, нет, а в доигровке сегодня – Кадочкина и Бавыкина. С саратовской же стороны о стабильности стартовой шестёрки, пока состав ещё не до конца сформирован, говорить вообще бессмысленно. Поэтому просто перечислим: в распасовке – выполняющая роль капитана Анастасия Ануфриенко, в диагонали – Наталья Думчева, в доигровке – молодые Вера Костючик и Анастасия Петрунина, на блоке – Сладяна Эрич и Римма Гончарова, в форме либеро – номинальная доигровщица Анастасия Маркова.

1 сет. За месячное отсутствие казаночки, похоже, отвыкли от родного зала: «Динамо» начало матч с тотальных неподач – 6:5. Зато засидевшаяся на скамейке Соня Микискова сегодня сполна отвела душу, показав весь свой арсенал от мощных пайпов до хитрых скидок – 11:9. Хорошая подача Кадочкиной позволила хозяйкам увеличить отрыв от соперниц – 18:11. Хотя Маричеву таймаутом удалось сбить прицел юной доигровщице. Но вместо неё в сектор вышла Ирина Королева, и табло вскоре показало 22:12. Впрочем, саратовский тренер брал перерыв явно не только ради съёма, а ещё потребовал от связки больше первых темпов. Вот только Ануфриенко удалось найти взаимопонимание с Гончаровой лишь раза с третьего, но пару очков Римма всё же добыла – 22:14. Также в концовке гости, всё-таки, смогли отловить блоком Микискову – 24:17. Но первому темпу Марюхнич саратовчанкам, конечно, противопоставить уже было нечего.

2 сет. А во втором сете задача сохранения подачи встала, пожалуй, ещё острее. Хотя и немного в другом смысле. После поражения в стартовой партии саратовчанки настолько приуныли, что на площадку как будто не вышли. В итоге Елена Новик отподавала на 7:0 с двумя эйсами, а сменившая её Анастасия Бавыкина довела счёт до феноменальных цифр 15:1! Фактически партия сделана. Хотя в концовке гости ещё немного посопротивлялись, но при счёте 22:7 на подачу вновь вышла Новик – и записала ещё пару эйсов себе в актив.

3 сет. А вот затем у «Динамо» опять, к сожалению, случилась «болезнь третьего сета», которая, похоже, стала хронической. Впрочем, не будем принижать и успехи разозлившейся саратовской молодёжи. Как только ослаб прессинг казанской подачи, молодые доигровщицы Петрунина и Костючик резко увеличили скорость и мощь атаки – 7:10. Серия казанских замен, вроде, чуть стабилизировала игру – 12:13. Но тут хорошо отподавала Сладяна Эрич – 12:16. А Вера Костючек не только сделала эйс, но и довольно успешно отстрелялась с задней линии – 14:21. Правда, сама же ошибкой подарила хозяйкам съём, и ответно на подаче Малыгиной у «Динамо», вроде бы, появился шанс – 17:21. Но затем Дарья подала в сетку и вдобавок вскоре попала под блок – 18:24. И Костючик пайпом оформила одну партию в пользу «Протона».

4 сет. После такого казаночки, естественно, разозлились – 6:3. Однако и гости поверили, что могут сопротивляться. А главное, нашли «слабое место» в приёме «Динамо», и на ошибках Кадочкиной дважды почти догнали соперниц – 9:8 после эйса Ануфриенко и 12:11 на подаче Костючик. Пока Елене Новик это не надоело, и она после собственной обманной скидки не отправила себя в сектор для подачи. И вскоре табло уже показывало 18:11 после трёх её эйсов. А следом за Новик, да-да, как во втором сете, по расстановке на подачу вышла Бавыкина – 23:12 и плюс два эйса в личную статистику Анастасии. Итого по матчу: 7 эйсов у Новик и 4 эйса у Бавыкиной, а в целом по команде – рекордные 16 «чистых» очков!