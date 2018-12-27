В Казани подвели итоги первенства Татарстана по фигурному катанию на коньках

27 декабря 2018 10:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 25 по 26 декабря в Казани на льду Дворца спорта прошло первенство Республики Татарстан по фигурному катанию на коньках в зачет зимней Спартакиады учащихся РТ 2019 года.

В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Заинска, Высокой Горы, Зеленодольска и Мамадыша.

Результаты

2 спортивный разряд, девушки

1. Радмила Шахмуратов, Казань

2. Инга Никитина, Казань

3. Карина Гильманшина, Казань

2 спортивный разряд, юноши

1. Амир Шавалиев, Казань

2. Карим Хасанов, Казань

3. Кирилл Арбузов, Казань

1 спортивный разряд, девушки

1. Саида Закирова, Высокая гора

2. Карима Аскарова, Казань

3. Ралина Мухаметзянова, Казань

1 спортивный разряд, юноши

1. Виктор Белицкий, Казань

2. Феликс Алиев, Казань

3. Амир Хабетдинов, Набережные Челны

КМС, девушки

1. Лиана Вахитова, Казань

2. Дарья Ромашкина, Казань

3. Рената Губашева, Казань

КМС, юноши

1. Максимильян Ермолин, Казань

2. Даниил Буташнов, Казань

3. Даниль Галимов, Казань.