Команда Республики Коми по настольному теннису стала второй на туре клубного чемпионата России Суперлиги

27 декабря 2018 11:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Казани завершился второй тур клубного чемпионата России Суперлиги по настольному теннису. Команда региона по итогам двух туров занимает второе место.

В столице Татарстана наши спортсмены из команды «Планета - Университет» одержали четыре победы. Дважды они проиграли своим соперникам. В составе команды Александр Олонов и воспитанники спортшколы №2 Республики Коми Максим Мартюшев, Аскер Бахов и Артём Семин. Впереди у команды ещё два тура. Ближайший состоится в феврале во Владимире.

Напомним, в первом туре команда заняла первое место. Тогда на счету «Планеты-Университет» было пять побед в пяти матчах.