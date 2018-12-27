Омские спортсмены продолжают подготовку к отбору на Олимпийские игры-2020

Напомним, что решением Международного олимпийского комитета каратэ впервые включили в программу Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио. Юля Шаболтас, являющаяся одним из лидеров омской команды по каратэ, уже начинает готовиться к сезону-2019 и к отбору на главные спортивные старты. В январе она отправится на учебно-тренировочные сборы в Парамоново.

Как отметили в Центре спортивной подготовки Омской области, где тренируется каратистка, сезон обещает быть насыщенным по уровню квалификационных и отборочных турниров. Первым стартом для нашей спортсменки станут Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Прииртышья». Затем Юлия отправится на первенство России среди молодежи в августе 2019-го, затем – на чемпионат России, который состоится в Казани в ноябре. Также в планах у спортсменки выступления на рейтинговых международных турнирах в Австрии, Китае и Хорватии. Все эти старты являются важными для подготовки на квалификационные турниры 2020 года перед Олимпийскими играми в Токио.

Отметим, что на сегодняшний день Юлия Шаболтас является действующим членом Национальной Сборной команды России по каратэ WKF (Олимпийская версия). В этом году она не раз становилась призером и победителем крупных международных и всероссийских стартов. Среди значимых побед в этом году можно выделить ее «золото» на всероссийских соревнованиях «Кубок Ак Барс», Спартакиаде молодежи России среди юниоров и юниорок и турнире «Чтобы помнили…». «Серебро» и «бронзу» омичка завоевала на международных стартах по каратэ WKF «Estonia Open». В июле этого года Юля заняла 3-е место на Молодежном Кубке Мира по каратэ в Хорватии. И совсем недавно ее медальная копилка пополнилась бронзовой наградой первенства России, которое проводилось с 7 по 9 декабря в Оренбурге.